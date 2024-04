Video | El gesto de Daniel Muñoz con Erling Haaland que 'despertó' la furia de los hinchas del Crystal Palace

La Liga Premier está que arde. Manchester City, a tres días se medirse al Real Madrid en la Liga de Campeones, jugó contra el Crystal Palace y lo derrotó 4-2, en un recital de fútbol.

Los tres puntos le sirven al equipo de Pep Guardiola para llegar a 70 puntos y seguir en la lucha por el título. Arsenal es líder con 71 unidades, mientras que el Liverpool espera su partido de este domingo contra el Manchester United.

“Esta siendo una temporada atípica. Estuve fuera cinco meses, a veces me siento bien, en otras mi cuerpo necesita tiempo”, precisó una de las figuras del City, Kevin de Bruyne.

Y agregó: “No quiero que me regalen el puesto. Si no rindo bien, no juego. Phil está haciendo una temporada fantástica y eso me mantiene en alerta”.

El 'problema' de Muñoz

En el Palace jugó el colombiano Daniel Muñoz, quien tuvo un regular rendimiento y , además, tras el compromiso quedó en el ojo del huracán. Esto, debido a un gesto que ha despertado las críticas de algunos seguidores de su club.

Una vez terminó el primer tiempo, y mientras los jugadores abandonaban la cancha, Muñoz buscó a Erling Haaland, figurón del City y le pidió que intercambiaran camisetas.

El noruego aceptó, se quitó la de él y se la entregó al colombiano, que hizo lo propio. La reacción de la afición no se hizo esperar y están criticando a Muñoz, según se lee en los comentarios, por cambiar la camiseta antes de que el partido terminara.

De hecho, en ese momento el partido estaba empatado a un gol, por lo que la acción no fue bien vista por los hinchas.

El medio Talk Sports escribió en su cuenta de X, antes Twitter que: “Sí, eso no me gusta en absoluto”.

