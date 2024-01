¡Oficial! Daniel Muñoz firma por club grande de Premier League: movimiento millonario

Después de varios días de culebrón, la transferencia del colombiano Daniel Muñoz a Inglaterra se destrabó. El jugador de 27 años de edad es nuevo jugador del Crystal Palace de la Premier League tras un acuerdo con polémica.



La negociación entre Crystal Palace y Genk de Bélgica fue álgida por temas económicos. De hecho, se habló de que el colombiano entró en rebeldía y no entrenaba con el club belga para presionar y fichar por el conjunto londinense.

Al final, la transferencia se desbloqueó. Medios ingleses afirman que el futbolista llega al Crystal Palace a cambio de 10 millones de euros. Además, Muñoz firmó contrato hasta el 2027, con opción a ser renovado uno más.



El antioqueño, que fue oficializado este martes a través de las redes sociales del club, compartirá vestuario con su compañero de Selección Colombia Jefferson Lerma, quien ha sido pieza clave en el armado del DT inglés Roy Hodgson, jugando 19 partidos y dando una asistencia.



“Es un placer para mí estar aquí en un club tan histórico, un club tan grande como Crystal Palace. Estoy muy emocionado, muy feliz y no puedo esperar a estar en el campo”, dijo en el canal de TV del equipo el flamante fichaje.

Será el segundo club en Europa para Daniel Muñoz, en 2020 dio el salto al viejo continente tras su buen rendimiento en Atlético Nacional y llegó al Genk de Bélgica, club en el que se ganó el cariño de la afición y jugó 148 partidos, anotó 19 goles y entregó 20 asistencias.



“Mudarse de Bélgica a Inglaterra es un sueño hecho realidad. Siempre he trabajado para conseguirlo y ahora me siento muy feliz y bastante ilusionado. Londres es una ciudad histórica a nivel futbolístico y eso significa mucho para mí. Mi familia y yo estamos muy felices de poder venir a este lugar y vivir en una ciudad como Londres”, añadió.



Por último, en su presentación declaró: “Cuando me preguntaron si quería venir aquí, le pregunté a Jefferson sobre el club, sobre los muchachos, sobre las instalaciones…. Me dio la mejor versión del club, la mejor de esta institución. Creo que ese fue un punto a favor para que viniera aquí a Crystal Palace. Obviamente, conozco el club porque me gusta ver mucho fútbol… veo mucho la Premier League. Ya tenía una idea de algunos de los jugadores que había visto en la televisión jugando aquí”.

Daniel Muñoz (21), en acción contra Japón, ante el acoso de Daichi Kamada. Foto: Efe/Jiji Press Japan

Roy Hodgson esperaba con ansias a Daniel Muñoz

Antes de que se hiciera oficial el fichaje del colombiano, Roy Hodgson dejó palabras de elogio para el futbolista que llega a reforzar una banda que ha tenido problemas por tema de lesión.



“Tenemos dos muy buenos laterales derechos (Nathaniel Clyne y Joel Ward), con experiencia. Daniel es una versión más ofensiva, si tú quieres, otro tipo de lateral. Creo que nos hará más fuertes en esa posición”, dijo el DT inglés.



Daniel Muñoz va a ser presentado ante la afición este martes en el partido entre su equipo Crystal Palace vs. Sheffield United, por la fecha 22 de la Premier League. Caba destacar que el 'palacio de cristal' está en la posición 15 con 21 puntos, a 5 unidades del descenso.

