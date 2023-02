Liverpool no hace un buen arranque del 2023, sus resultados no son los mejores y no se aleja de una dura realidad, su mal momento.

Sin Luis Díaz, que sigue lesionado y que solo ha comenzado por estos días trabajos de campo, el club ya mira hacia el futuro.

Esperan una mejor oferta

Y se ha fijado en otro colombiano, el defensa de Santa Fe Kevin Andrés Mantilla Camargo. Ya algunos cercanos a él han confirmado el interés.



Se dice que el elenco inglés ya hizo un primer acercamiento y que habría ofrecido 3,5 millones de euros por el paso del jugador.

Daniel Mantilla (izq.) pasa de Nacional al Cali. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Según su representante, Luis Felipe Ovalle, el conjunto bogotano aspira que la oferta suba y se instale en 4,5, pero eso no ha sucedido hasta el momento.



Mantilla tiene 19 años. Nació el 22 de mayo de 2003, hace parte del Santa Fe, es volante, mide 1,85 m y pesa 75 kilos.



Fue clave en el andamiaje de la Selección Colombia Subn-20, que bajo el mando de Héctor Cárdenas clasificó al Mundial de Indonesia y a los Juegos Panamericanos de Santiago en el 2023.

