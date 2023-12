Daniel Cataño habla de su convocatoria en la Selección Colombia: 'Es un regalo de Dios'

Ya se conoció la convocatoria de la Selección Colombia Masculina de Mayores, en cabeza del director técnico Néstor Lorenzo, para los partidos amistosos ante Venezuela y México a disputarse en Estados Unidos.



"El Departamento de Selecciones de la FCF junto con el Cuerpo Técnico confirmarán en las próximas horas los jugadores restantes que se unirán a la concentración una vez sean liberados por parte de sus clubes", dice el comunicado de la Federación.

En la lista se destaca la aparición de dos jugadores del equipo bogotano Millonarios F.C., David Mackalister Silva y Daniel Cataño. Quienes recibieron la noticia como un bocado de felicidad tras la derrota ante el América de Cali que los dejó por fuera de la final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-2.



Daniel Cataño celebra el 1-0 de Millonarios a Nacional. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Declaraciones de Daniel Cataño

“Contento, porque igual es un paso importante para uno en su carrera profesional y el poder estar ahí en el radar y hacer parte de la Selección Colombia para uno es algo muy importante y muy bonito para nuestras familias, y claro, después de ayer estar cabizbajos, tristes por no lograr un objetivo que nos habíamos planteado a nivel de club de Millonarios, es un regalo de Dios y quiero darle gracias a él por eso, por permitirnos hoy levantarnos ya con otra perspectiva de lo que va a ser este día, estas últimas semanas y ya se aproxima acabar un año tan bendecido, poder tener la oportunidad de tener una bendición tan grande como hacer parte de la Selección", expresó Cataño.



Con respecto a sus compañeros de equipo que también fueron convocados, dijo: ""Una bendición llegar acompañado. Ellos (David Macalister Silva y Álvaro Montero) se lo merecen, 'Maca' se lo merece porque ha trabajado y luchado, no solo este año y ahora tiene la oportunidad, entonces esperamos que nos podamos apoyar allá, entrar en la dinámica de lo que quiere el 'profe' (Néstor Lorenzo) y estar dispuestos para hacer parte de otro llamado".



Agregó: “Con Maca no hablamos mucho, porque fue en la mañana, hay unos que van a desayunar, hay otros que les gusta quedarse durmiendo y yo cuando me doy cuenta cuando bajo al desayuno y no me veo con Maca hasta las 3 de la tarde, entonces no, nada. Simplemente, lo felicité, lo mismo que Álvaro y los muchachos muy contentos también”.



