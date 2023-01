El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este sábado encontrarse "en estado de shock" tras la entrada en prisión de su excompañero brasileño Dani Alves, acusado de agresión sexual. Pero sus declaraciones, aunque pretendieron ser neutrales, generaron polémica en redes.

El jugador brasileño de 39 años fue despedido por el club mexicano Pumas tras su detención y una jueza dictaminó su entrada en prisión sin fianza en Barcelona.



Alves, que jugó ocho temporadas en el Barcelona, entre 2008 y 2016, regresó al club catalán por un corto período de tiempo la pasada temporada, a las órdenes de

Xavi.

La postura de Xavi

"Es difícil comentar una situación así, esto lo primero", dijo Xavi en una rueda de prensa, el día antes del partido de su equipo contra Getafe en LaLiga.



"Como todo el mundo estoy sorprendido e impactado, un poco en estado de shock conociendo a Dani, esto es lo primero que me viene a la cabeza", añadió

Xavi.



"Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar", explicó. "En cuanto a Dani me sabe muy mal por él y sorprendido e impactado por cómo era cuando estaba aquí con nosotros. Sorprendido e impactado", concluyó.

Sus declaraciones generaron rechazo de diferentes usuarios en Twitter, quienes condenaron que el DT se lamentara por la situación del futbolista y no hiciera referencia a la presunta agresión sexual.

Xavi, sobre Dani Alves:

“En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él”

Por la chica a la que presuntame vioIó, no, le sabe mal por Dani.



Podrá estar sorprendido pero esas declaraciones son, cuanto menos, repugnantes.pic.twitter.com/E6kAmeJloA — Vuthy (@vuthy1Iiving) January 21, 2023

Las declaraciones de Xavi Hernández son lamentables. El otro día defendió en rueda de prensa la situación de Qatar y Arabia Saudí, comparando esta última con la de España. Hoy, “le sabe mal” por Dani Alves, futbolista que ha violado a una joven. Es despreciable. https://t.co/7JW8pvvNkk — Francisco Gámiz (@fgamizp) January 21, 2023

A Xavi Hernández le sabe mal lo que le está pasando a Dani Alves.



O no se ha enterado de nada o en Qatar quizá hasta las violaciones estén bien vistas y se entienda todo. https://t.co/d5NaF8B46w — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) January 21, 2023

Dani Alves está en la cárcel por violar a una chica en una discoteca de Barcelona y Xavi entrenador del Barcelona dice esta mañana “Me sabe mal por el”



¿Y la víctima que? Poco nos pasa en este mundo machista en el que vivimos. ¡QUE ASCO! — Vᴀϙᴜᴇʀɪᴢᴏ (@vaquerizoo_) January 21, 2023

En contexto

DAni Alves y su regreso al Barcelona. Foto: Twitter Barcelona

La policía catalana informó que recibió una denuncia el 2 de enero por parte de una mujer que acusó a Alves de agresión sexual. Mientras la policía declinó ofrecer detalles sobre el caso, una fuerte cercana a la investigación dijo a la AFP que Alves está acusado de agresión sexual.



La mujer reiteró su acusación el viernes ante el juez, añadió la fuente. La presunta agresión sexual tuvo lugar en una popular discoteca de Barcelona, en la madrugada del 30 al 31 de diciembre, según informaciones de la prensa española.



Alves fue un jugador clave en la época dorada del Barcelona, ganando tres Champions League con el club, y seis títulos de liga española. El brasileño también jugó en el Sevilla, el París Saint-Germain y la Juventus entre otros equipos.



AFP

