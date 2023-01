En entrevista con el portal brasileño 'UOL', la abogada Ester García López habló sobre las consecuencias de la noche del 30 de diciembre para la mujer que denunció a Dani Alves por violación.

El dolor de la denunciante

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: Instagram Dani Alves, iStock

Ella informa que el joven de 23 años tuvo que usar medicamentos antivirales para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), ya que el jugador no usó condón cuando habría cometido el crimen. Además, la joven se está sometiendo a un tratamiento con medicamentos psiquiátricos para tratar los problemas psicológicos.



“Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. El hospital le ha indicado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues no ha utilizado preservativo. También tiene tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde el testimonio", dijo la abogada.



(Puede leer: 'Él era más fuerte': desgarrador relato de denunciante de Dani Alves por abuso).



Según López, el hecho de que la joven fuera llevada a una Unidad Central de Agresiones Sexuales (Ucas) en ambulancia directamente desde la discoteca resultó positivo porque las pruebas se pudieron realizar en la ropa de la víctima. También afirmó que la mujer no había consumido bebidas alcohólicas el día del supuesto ataque, lo que también le permitió dar una declaración más concisa.



El abogado considera que la detención sin fianza fue fundamental, ya que el imputado es una persona con recursos para salir del país, además de tener doble nacionalidad.



“Independientemente de cómo termine el caso, para mí ya es un caso ejemplar por cómo empezó. Hay algunos personajes públicos que se creen por encima del bien y del mal, que piensan que nadie le creería jamás a una chica como mi cliente. Muchas mujeres que no lo denuncian cuando se trata de un personaje público por la dificultad a nivel emocional y judicial, pero creo que en este caso termina como termina -espero que termine con una condena-, la prisión sin fianza ya es ejemplar”, dijo la abogada.

La policía de Barcelona da a conocer una grabación accidental donde la supuesta víctima de agresión sexual por parte de Dani Alves da su declaración después de los sucesos ocurridos en el antro; lo que complica la situación del jugador. #LópezDóriga pic.twitter.com/U0nHaZh2JF — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 25, 2023

El próximo jueves, la defensa de Daniel Alves podrá presentar ante la Audiencia de Barcelona una solicitud para que el jugador responda libremente por el delito. Después de eso, las dos partes tendrán otros cinco días para entregar los documentos al tribunal, que luego juzgará la solicitud de liberación.

O GLOBO, DE BRASIL

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)

Más noticias de Deportes