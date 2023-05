La defensa de Dani Alves ha pedido que lo dejen en libertad provisional, argumentando que es "impensable" que trate de huir, dado que tiene un "proyecto de vida" en Barcelona y ha escolarizado ya a sus hijos en un centro de la ciudad.

Dani Alves se escuda en sus hijos

Unas confesiones fueron grabadas por la cámara de un policía. Foto: EFE / EL TIEMPO

Los abogados del futbolista, Cristóbal Martell y Arnau Xumetra, han presentado un recurso en la Audiencia de Barcelona, contra la decisión de la jueza instructora de mantenerlo en prisión preventiva, en la que ingresó el pasado 20 de enero acusado de violar a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de la capital catalana.



El futbolista pidió quedar en libertad el pasado 20 de abril tras comparecer a petición propia ante la magistrada para dar su cuarta versión sobre lo sucedido en la discoteca Sutton, en la que insistió en que mantuvo sexo consentido con la denunciante.



Los abogados del internacional brasileño sostienen en su recurso que el riesgo de fuga es "inexistente" dado que las pruebas de la causa proporcionan una "sólida perspectiva y músculo" para la defensa.



"Dani Alves puede y quiere defenderse y no eludirá el proceso", remacha el escrito. Además, para los letrados, "resulta impensable la aventura de fuga" del futbolista porque la huida supondría "una carga insufrible para el sujeto y un innecesario desdoro propio y para la familia e hijos" que Alves "no quiere provocar".



Con el fin de conjurar el riesgo de fuga, los abogados de Alves resaltan que tiene un "proyecto de vida" en Barcelona, donde siempre ha querido que sus hijos reciban educación universitaria, por lo que los ha empadronado en España, donde su hijo mayor estudiará el último curso de bachillerato.



El recurso rebate también los argumentos de la acusación particular, que arguye que el riesgo de fuga de Alves ha aumentado después de que su esposa, la modelo Joana Sanz, anunciara el mes pasado a través de las redes sociales su intención se separarse de él tras ocho años de matrimonio.



Con ese objetivo, los letrados han aportado a la Audiencia de Barcelona un pantallazo de consulta a los expedientes judiciales del futbolista, en el que no figura ninguna demanda de divorcio interpuesta por su esposa.

