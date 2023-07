Joana Sanz vive su año más complicado, no solo por la muerte de su mamá y la situación de su pareja Dani Alves, que sigue en prisión, sino por el hostigamiento del que es víctima en las redes sociales.

Joana ha tenido que soportar la situación de Albes, que ingresó en prisión preventiva tras ser denunciado por agresión sexual por una joven de 23 años.

Graves amenazas

Joana Sanz y Dani Alves

Mientras el curso del proceso sigue, la modelo ha revelado los comentarios amenazantes que llegan a sus redes sociales, vinculados al caso de su pareja.



“Te vas a morir, perra. Te encontraremos en cualquier lugar, perra”, es el último mensaje que recibió la modelo, quien lo compartió en sus redes para denunciar al usuario agresor.



El mensaje agrega: “Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra. Estamos autorizados para matarte”.



Por su parte, la modelo comentó: "Con esto tengo que lidiar día tras día durante meses, acoso mediático, insultos, amenazas… No entiendo por qué la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en mi contra”.

Agregó: "Hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo. Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo, nadie me está regalando nada. No entiendo por qué tengo que aguantar estas cosas. Tenemos días débiles, como hoy, que extraño a mi madre, y tengo que estar leyendo esta mierda".

Joana Sanz.





Sanz se ha refugiado en su profesión de modelo y en sus viajes para huir de la presión que significa el caso de





