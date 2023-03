El caso de Dani Alves está quieto. Se está a la espera de que se sepa cuándo comienza el juicio del futbolista, que sigue en una cárcel de Barcelona.

Alves está en prisión mientras se resuelve su caso de posible acoso y violación sexual en una discoteca de Barcelona, cada día tiene un nuevo capítulo.



En los últimos días se ha hablado de que muy pronto comenzaría el juicio y que, si es encontrado culpable, podrá pagar una pena de entre 4 y 12 años en la prisión.

Los mensajes

Lo último que se supo fue que su exesposa lo visitó en la cárcel y lo defendió.



"Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia", dijo Dinorah Santana, cuando abandonada el sector de la cárcel en Barcelona.



En estos días, además, se conocieron unos mensajes de su mamá, que sufre por la situación por la que pasa su hijo señalado de delitos sexuales en prisión.

Dani Alves. Foto: Tomada del video

"Lo que Dios ha unido nadie lo puede separar; te amamos hasta el infinito y más allá", escribió en sus redes sociales Lucía Alves.



Y agregó: “Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito”.



"Amigos que nunca los traicionarán si alimentan a un perro durante 3 días se acordará de ustedes durante 30 años; si alimentan a una persona durante 30 años se olvidarán de ustedes en 3 días", señaló Lucía.



Recientemente, los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona desestimaron el recurso de apelación del jugador brasileño contra el auto de prisión de la jueza instructora que lo envió a la cárcel el pasado 20 de enero, tras lo que ingresó en el centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).



"Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrá quitar, sigo firme y fuerte hacia la victoria”, sentenció la mamá del brasileño.

