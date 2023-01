Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a declarar por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona.



La situación del jugador brasileño luce poco alentadora para sus abogados y su familia, pues las distintas pruebas y los testimonios recabados parecen comprometerlo seriamente.



No en vano, Lucia Alves, su madre, ya llegó a España para presenciar de cerca el caso. Y, según se pudo ver en el video de su arribo, está devastada.



Mamá de Alves, devastada

Dani Alves. Foto: EFE

Lucía Alves, madre de Dani, reapareció en un video difundido por el diario 'ABC', de España, y al parecer confía en la inocencia de su hijo.



Aunque ella y sus acompañantes se negaron a dar declaraciones luego de su encuentro con los abogados, asentó cuando le preguntaron por la inocencia de su hijo, quien se encuentra sin derecho a fianza.



En la grabación se le percibe muy afectada y, como demuestra ella misma, sin palabras.



🗣 La madre de Dani Alves, destrozada, rompe su silencio



Se ha reunido esta mañana en Barcelona con el equipo de abogados que lleva el caso de su hijo



➡️ A las preguntas de la periodista sobre si creía en la inocencia de su hijo, Lucía asentía en varias ocasiones con la cabeza pic.twitter.com/7vF6Pswckl — ABC.es (@abc_es) January 26, 2023

La abogada Ester García López, que defiende a la mujer que denunció a Daniel

Alves por una presunta agresión sexual aseguró que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista, en una entrevista publicada este jueves por el portal brasileño 'UOL'.



García subrayó que su cliente ha rechazado de forma "firme" y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia.



"Su frase fue: 'Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar'. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe", dijo la abogada, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia.

