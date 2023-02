la situación jurídica del futbolista brasileño Dani Alves sigue siendo complicada, pues en medio del proceso que se le sigue por una supuesta agresión sexual a una joven de 23 años su defensa pidió que se le diera libertad condicional, recurso negado por un juez.

desde el pasado 20 de enero aLVES permanece en una prisión de Barcelona. Sin embargo, su abogado alegó que no había riesgo de fuga pues tenía residencia junto a su esposa en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y que ya no dispone del “músculo económico de ingresos periódicos” que solía tener.

El mal momento de su esposa

En medio de esto se conoció que su esposa, la modelo Joana Sanz, le pidió el divorcio y desde entonces ha recibido la atención de toda la prensa que incluso averiguó la dirección de su casa y espera por una entrevista que ella aseguró no daría.

La modelo asegura que tuvo que salir de Barcelona. Foto: Instagram: @joanasanz

La pareja de Dani Alves, Joana Sanz, dejó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, en el que expresa lo que está sintiendo en estos momentos.



Joana ex desahoga sobre la falta que le hace su mamá, fallecida recientemente, justo cuando empezó el escándalo de su esposo.



El doble golpe ha impactado mucho a la modelo, con este mensaje público no solo dice extrañar a su madre, sino que deja una frase certera: "Me siento sola".



"Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo".



"Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola sabes? Me dijiste que donde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno".

