Dani Alves comparte celda con otro recluso en el módulo al que son destinados la mayoría de agresores sexuales de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), centro al que ha sido trasladado este lunes porque dispone de recintos más seguros y menos masificados.

Según han informado fuentes cercanas al centro, tras una breve estancia en el departamento de ingresos de la prisión, los responsables de Brians 2 le han asignado una celda en el módulo 13, que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual, aunque también los hay por otras infracciones penales.



En medio de esa situación, la esposa del futbolista, la modelo española Joana Sanz, apareció por primera vez en video. Y lo hizo para sincerarse por la difícil situación que está pasando.



(No deje de leer: Dani Alves: el llamativo tatuaje que lo incriminaría en caso por abuso sexual).

'La tempestad que tengo encima...'

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves y Joana Sanz. Foto: Instagram: @joanasanz

Instantes antes de que Dani Alves fuera enviado a prisión, su esposa, la modelo Joana Sanz, posteó un mensaje en redes sociales. “Together...” (Juntos, en inglés) es lo que escribió Sanz junto a una foto en la que se ve su mano y la de su marido, entrelazadas.



El 5 de enero, Sanz ya había hablado con 'Antena 3' sobre la denuncia que comenzó a hacerse pública el 2 de enero: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan a él, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.



Este viernes, tras el envío a prisión preventiva, Sanz reapareció en redes sociales con otro mensaje. Esta vez, denunciando violaciones a su intimidad y expresando su dolor.



"Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno" (sic), apuntó Sanz en sus historias de Instagram, acompañando una foto de la luna, en Barcelona.



Este lunes, con el cambio de prisión, el mensaje fue aún más directo: "Corazón, aguanta tanto dolor por favor". Dichas letras, compartidas en Instagram, se ubicaron en el fondo negro, de la aplicación de Notas, del celular de Sanz.



Y ahora con los detalles que han ido comprometiendo a Alves, Sanz decidió publicar su primer video en medio de la situación:



"Quería hacer este video para que me vean porque sé que hay gente muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma en medio de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a todas las personas que me están apoyando. De verdad, tengo unos mensajes preciosos que ni los mejores libros de psicología, de superación y de ánimo tienen. Me reconforta mucho que haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito, muchas gracias."

DEPORTES

*Con AFP.

Más noticias de Deportes