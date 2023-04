La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a dejar en libertad provisional al exjugador del Barcelona Dani Alves, como su defensa pidió la semana pasada, al considerar que persiste el riesgo de que el futbolista trate de huir para eludir la acción de la justicia.

Según han informado fuentes del ministerio público, la fiscal del caso ha presentado un informe ante el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona en el que mantiene que no han cambiado las circunstancias respecto al pasado 20 de enero, cuando Alves entró en prisión acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton, por lo que se mantiene el riesgo de fuga.



Tras recabar el posicionamiento de las partes, la magistrada instructora debe decidir ahora si accede a la petición de la defensa de Alves y lo deja en libertad provisional, con las medida cautelares que crea oportunas, una resolución que podrá ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona.



La defensa de Alves pidió la semana pasada a la jueza que lo investiga por la presunta violación que lo deje en libertad provisional, si es necesario bajo fianza, basándose en un informe pericial sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca que asegura lo exculpan.

La declaración

El pasado 17 de abril, Alves declaró por cuarta vez y reconoció que existieron relaciones sexuales, pero dejó en claro que claro que fueron consentidas. De eso, pues no hay nada nuevo.



Sin embargo, la Cadena SER tuvo acceso a la declaración completa del brasileño, quien contó detalles del encuentro con la joven que lo acusa de violación.



"Esas chicas vinieron a nuestro reservado pero nosotros no insistimos, ni el camarero a ellas", dijo Alves en esa ocasión.



Y agregó: "Noté su buena disposición por la manera como bailaba, como se acercaba a mí, como intercambiábamos posiciones".



La defensa de Alves advierte que esta declaración y los videos que se han presentado son pruebas contundentes a favor de Alves, por lo que el caso daría un giro inesperado.



"Le dje de trasladar todo eso al baño. Me dijo que sí, que no había problema. Le dije que yo iba primero y que la esperaría dentro", se filtró.

Audiencia de Dani Alves en Barcelona Foto: EFE

Alves advirtió que se besaron, mantuvieron relaciones sexuales y que mientras la mujer le hizo felación le preguntó "dos veces si le estaba gustando" y le dijo que sí.



Cuando terminaro, Alves le dijo a ella que esperaba, que primero saldría del baño él y que unos minutos después lo hiciera.



"Si la hubiese visto en la salida, la hubiese parado para preguntarle qué le había pasado porque hasta entonces todo estaba bien, dentro de lo que queríamos", dijo.



"Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las que tenía yo", sentenció el jugador.

