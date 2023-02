La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en prisión preventiva y sin fianza al exjugador del Barça Dani Alves, acusado de haber violado presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona han desestimado de esta manera el recurso de apelación del jugador brasileño contra el auto de prisión de la jueza instructora que lo envió a la cárcel el pasado 20 de enero, tras lo que ingresó en el centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

El tribunal considera que "concurre un elevado riesgo de fuga vinculado por una parte a la elevada pena que puede serle impuesta en la presente causa, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían como hemos dicho abandonar España en cualquier momento", informó la justicia en un comunicado.



Para el tribunal, retirarle el pasaporte al exjugador del FC Barcelona de 39 años no le "impediría (...) salir de España por vía aérea o marítima o incluso terrestre sin documentación", añade el comunicado.

Dani Alves

Dani Alves. Foto: EFE

Si llegara a Brasil, "no sería entregado a España ni a través de órdenes internacionales de detención o extradición", prosiguió, dado que el país sudamericano no suele extraditar a sus ciudadanos.



Tanto la Fiscalía como la acusación particular se oponían a su liberación.



El 2 de enero, una joven denunció que Alves la había violado en el baño del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre.

El jugador, que inicialmente negó conocerla, cambió varias veces de versión pero acabó admitiendo que habían mantenido relaciones consensuadas, según fuentes cercanas al caso.



La jueza instructora de la causa abierta por un presunto delito de agresión sexual -que en el código penal español comprende la violación- decretó el 20 de enero su ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza teniendo en cuenta, entre otros, las contradicciones en sus primeras declaraciones y el elevado riesgo de fuga.

Dani Alves vuelve a cambiar su versión

Los resultados de ADN

El deportista tiene 39 años. Foto: Instagram: @danialves

En medio del proceso judicial, se conoció el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el cual le practicó pruebas genéticas a la mujer. Según el reporte difundido por el medio local ' El Periódico', con esto "se desmonta" la versión de Alves.



En la madrugada del 31 de diciembre de 2022, la joven fue llevada al Hospital Clínic, en donde fue sometida a múltiples análisis médicos. "En esas muestras aparecieron restos de semen. También había líquido espermático en la ropa interior de la denunciante", reveló el diario citado.



Además, se inspeccionó el baño de la discoteca y el vestido de la mujer, hallando también restos de semen.



Alves entregó muestras de ADN de forma voluntaria el pasado 20 de enero. Al ser comparadas con los restos de semen, se concluyó que tienen el mismo perfil genético, de acuerdo con las autoridades, es decir, pertenecen a él.

EFE, AFP y EL TIEMPO

