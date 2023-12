Dani Alves se alista para el veredicto: ya hay fecha para el juicio

El futbolista brasileño Dani Alves se mantiene en prisión procesado por una denuncia de abuso sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona.

La acusación particular no ha presentado todavía su escrito de calificación contra

Alves, a diferencia de la Fiscalía, que pide 9 años de cárcel para el futbolista y el pago de 150.000 euros de indemnización a la víctima.



La denunciante no ha renunciado a la indemnización que le pueda corresponder y así lo comunicó el pasado mes de agosto a la magistrada instructora en el trámite correspondiente, antes de la presentación de los escritos de acusación, como establece ahora la ley del solo sí es sí, y no en el juicio.



No obstante, en su comunicado la acusación particular resalta que "en cualquier delito contra la libertad sexual los daños morales y las secuelas son irreparables".



Con Alves ya procesado por agresión sexual, la defensa propuso iniciar conversaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular que redujera la pena para el futbolista a cambio de reconocer los hechos e indemnizar a la denunciante, pero finalmente no se ha alcanzado ningún pacto, señala el comunicado



El internacional brasileño ha pagado, eso sí, los 150.000 euros que le fijó la jueza instructora en el auto de procesamiento para cubrir una eventual indemnización a la víctima, lo que su defensa ha tratado de esgrimir para pactar una rebaja de condena que reduzca el mínimo su estancia en prisión por un delito de agresión sexual.

fecha para el juicio

Dani Alves ya conoce la fecha en la que se sentará en el banquillo para el juicio, será en febrero de 2024, tal y como ha adelantado en exclusiva la periodista Mayka Navarro.



La comunicadora señala que el Tribunal de la Ciudad Condal “ha reservado dos semanas de febrero para que se celebre el juicio”.



La vista del juicio oral podría suspenderse en el caso de que haya un acuerdo de conformidad entre ambas partes.



La Audiencia de Barcelona rechazó por tercera vez la libertad provisional del futbolista, que lleva entre rejas desde el pasado 20 de enero.





