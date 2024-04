Dani Alves rompe su silencio: primeras declaraciones a la prensa tras caso por abuso sexual

- El exfutbolista Dani Alves compareció por segunda vez en la Audiencia de Barcelona después de salir en libertad provisional el 25 de marzo tras pagar una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos sobre su condena a cuatro años y medio de prisión por violación.

Según los reportes de prensa,Alves llegó al Palacio de Justicia de Barcelona acompañado de su abogada, Inés Guardiola, para presentarse ante la secretaría de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, donde ha estado alrededor de diez minutos, hasta que ha abandonado el edificio.

Dani Alves con su abogada Inés Guardiola. Foto:EFE Compartir

Primeras palabras públicas

Posteriormente, Alves fue abordado por la prensa en el restaurante Mr. Porter de Barcelona, junto a su amigo Bruno Brasil.

Dani Alves salió de prisión. Lo acompaña su abogada. Foto:AFP Compartir

El exfutbolista se decidió a dar algunas declaraciones, aunque no entró en detalles de su caso.

Primero, se refirió a su comparecencia al juzgado. "Es lo que me toca. Cada viernes ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer", dijo a El Periódico.

Alves se mostró optimista sobre lo que viene en su caso: "El partido que tengo que jugar está en los juzgados", dijo.

Reconoció que no tiene "ni idea" de cuánto tiempo podría durar el proceso judicial. "Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar", afirmó.

El jugador brasileño de fútbol, Dani Alves, acompañado de su abogada, Inés Guardiola, a su llegada a su domicilio tras salir en libertad provisional. Foto:EFE Compartir

Luego de dar estas breves declaraciones, Alves pagó la cuenta y se retiró del lugar. Al juzgado deberá comparecer la próxima semana.

El brasileño ha sido condenado en primera instancia a cuatro años y seis meses de prisión por violar a una joven en los lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, y ha estado en la cárcel un total de 14 meses.

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona, sala que le juzgó y condenó, permitió a

Alves salir de la cárcel cuando consignara una fianza de un millón de euros, con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó por violación.

Finalmente, Dani Alves abandonó la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), el pasado 25 de marzo, después de haber podido consignar ese mismo día por la mañana el millón de euros impuesto por la Audiencia de Barcelona.

