La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en prisión preventiva comunicada y sin fianza al exjugador del Barça Dani Alves, acusado de haber violado presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, al apreciar un "elevado riesgo de fuga" y por los "severos" y "diversos" indicios de criminalidad.(Le puede interesar: Dani Alves: revelan intimidades de cómo es su vida en la cárcel; video)

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona han desestimado de esta manera el recurso de apelación que el jugador brasileño presentó contra el auto de prisión de la jueza instructora que lo envió a la cárcel el pasado 20 de enero, tras lo que ingresó en el centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Así reaccionó Alves

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: EFE

Luego de conocer la decisión, medios españoles revelaron pequeños detalles de cómo fue la reacción del futbolista brasileño Dani Alves, al saber que por ahora sigue en prisión.



El programa 'Cuatro al día' ha desvelado la reacción del futbolista al enterarse de la determinación: se quedó en la celda toda la mañana en completo silencio, no quiso aprovechar las salidas y no habló con nadie. Algunas informaciones aseguran que tampoco quiso comer.



Una periodista de 'El Programa de Ana Rosa' comenta que "había mucha expectación en la prisión, había chanchullos e incluso habían hecho porras por si se quedaría o saldría".



"Ahora tiene que decidir si acepta o no que sus padres vayan a verlo; hasta ahora no quería ver a nadie, estaba aislado y tenía un pudor especial a que su madre le viese entre rejas", añade la reportera.



En su resolución, la sala dice compartir tanto con la Fiscalía como con la acusación particular que representa a la joven, de 23 años, que persiste un "elevado riesgo de fuga" del jugador debido a su "capacidad económica abultada", lo que le permitiría, esgrimen los magistrados, "abandonar España en cualquier momento".



A este riesgo de fuga se suman, dice el auto, otros dos factores: la elevada pena que podría serle impuesta y los "diversos" y "severos indicios de criminalidad" que hay contra el jugador brasileño en esta fase de instrucción del proceso judicial, que se halla ya muy avanzada, según constata el auto.



Existen unos indicios incriminatorios, sostiene el tribunal, que no solo proceden de la declaración de la víctima, sino también de otros testigos, de las pruebas médico-forenses y de las científicas, entre otros.

Los magistrados recuerdan, así, que precisamente uno de los objetivos de la prisión provisional es la de asegurar la presencia de un investigado en el juicio.



DEPORTES Y EFE

Más noticias de deportes