La juez que investiga la presunta violación de una mujer por parte del futbolista brasileño Dani Alves ha rechazado una segunda petición de libertad hecha por su defensa y mantiene al jugador en prisión provisional.



(Lea además: 'Me empezó a pegar': duro relato de presunta víctima de Dani Alves; grabación lo hunde)

"El juzgado de instrucción 15 de Barcelona desestima la petición de libertad solicitada por la defensa", informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que el futbolista seguirá en la cárcel.



Los abogados de Alves solicitaron el pasado 20 de abril la libertad de su defendido, pocos días después que el brasileño volviera a declarar a petición propia ante la juez afirmando que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante.



Entonces, la defensa de Alves, a quien la Audiencia de Barcelona ya había denegado una primera petición para quedar en libertad a la espera de juicio, aportó pruebas videográficas que confrontarían la versión de la denunciante. La defensa de

Alves consideró que el "riesgo de fuga es impensable" y propuso la posibilidad de que se le imponga una fianza y la retirada de sus dos pasaportes (español y brasileño).

Datos reveladores

Facebook Twitter Linkedin

Poco a poco salen a la luz más detalles sobre el caso de Dani Alves Foto: Instagram

El programa de Cuatro 'Código 10' ha tenido acceso al contenido del auto de la magistrada en el que desgrana algunos de los motivos por los que no concede la excarcelación.



Uno de los detalles en los que la magistrada se fija con atención es en la actitud del futbolista con la presunta víctima. "Curioso que si todo fue tan bien como señala el Sr. Alves, después de salir del baño no vuelven a dirigirse ni la palabra ni la mirada".



La jueza ha indicado que la actitud previa a entrar en el baño de la discoteca no implica nada: "Estar con él charlando y normal, beber una copa, nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo, de donde no hay ninguna grabación y la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo con el Sr. Alves".

El caso sigue

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: EFE

La juez, sin embargo, ha rechazado este martes la petición de libertad y medidas cautelares y mantiene al jugador en la cárcel.

La jueza mantiene a Dani Alves en prisión provisional https://t.co/UxMCNOfkwh pic.twitter.com/P1j2AORDTZ — Europa Press TV (@europapress_tv) May 9, 2023



Alves se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 20 de enero, por una causa abierta por un presunto delito de agresión sexual, que en España comprende la violación. Una joven le acusa de haberle violado en los baños del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre. Futbolista más laureado de la historia, con 43 títulos,



Alves vivió la etapa más gloriosa de su carrera en el Barça, entre 2008 y 2016, cuando junto a nombres como Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta conquistó 23 trofeos, pero militó también en equipos como la Juventus, el París Saint-Germain o el Pumas mexicano. En Catar, se convirtió en el futbolista brasileño de más edad alineado en un Mundial.



DEPORTES Y AFP

Más noticias de deportes