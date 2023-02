La abogada de la chica a la que violó presuntamente el futbolista Dani Alves ha afirmado que una hipotética libertad provisional para el jugador "sería un atentado a la integridad psicológica" de la víctima, a la espera de que el tribunal decida si accede a la petición de libertad.

La letrada Ester García López, que defiende a la víctima de la presunta agresión sexual de Dani Alves el 30 de diciembre en el baño de una discoteca de Barcelona, ha atendido a los medios de comunicación después de la vista judicial en que la Audiencia Provincial de Barcelona ha escuchado los argumentos de todas las partes acerca de la petición de libertad hecha por Alves hace dos semanas.



"Hemos mantenido la misma posición que defendimos por escrito hace dos semanas: entendemos que hay que mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza no solo por los indicios de criminalidad, que los hay, sino porque persiste un riesgo de fuga elevado", ha declarado García López.

La defensa de Alves se ha remitido al recurso que presentó para pedir su excarcelación y, tras insistir en que el futbolista tiene arraigo suficiente en España para garantizar que no huirá, ha vuelto a cuestionar la versión de la víctima, entre otros aspectos porque no presenta lesiones vaginales.



Mientras la lucha jurídica sigue, A3 Noticias habló con Alberto Gómez, coordinador de CSIF de prisiones en Cataluña.



"No sabemos cómo puede reaccionar la mente humana ante un choque de verse privado de libertad" dijo.

Dani Alves Foto: Antonio Lacerda. Efe



Y agregó: "Es algo que se hace en muchos casos y tener un compañero de celda hace que su integración sea más rápida".



Para el Coordinador, Alves es un caso más de los demás que están en la prisión.



""Sí, es muy incómodo por todo el ruido que se genera y la expectación que genera. Desde el minuto 1 que ingresa en prisión es tratado como uno más de los casi 1.400 internos que tenemos a día de hoy en Brians 2", sentenció.

