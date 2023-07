Dani Alves es protagonista de la noticia en España, pues hace pocas horas se conoció un nuevo relato del jugador, en el caso de presunta violación a una joven del que es acusado.

El programa 'Código 10', de Cuatro, dio a conocer parte del audio de Alves ante la jueza.

'Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una f..'

Se oye al futbolista dar su versión de los hechos en el interior de la discoteca de Barcelona.



"Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones". "No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto", dijo.



Y agregó: "Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual (...). Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una f...".

Poco a poco salen a la luz más detalles sobre el caso de Dani Alves Foto: Instagram

Alves lleva más de cinco meses en la cárcel y espera la fecha del comienzo del juicio.



Mientras tanto, salen más versiones sobre lo que pasó en el baño de la discoteca.



"Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en p.... Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me c...fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción".

