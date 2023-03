Dani Alves pasa sus días en prisión en espera de que se resuelva su situación, luego de la denuncia de abuso sexual que interpuso una joven, por hechos sucedidos en una discoteca en Barcelona y que son objeto de investigación.

Mientras tanto, se sabe que el jugador brasileño permanece en actividad deportiva en la cárcel, incluso organizando partidos de fútbol de los cuales él participa.

Carta a Joana

Dani Alves y su esposa Joana Sanz.

Desde su ingreso a prisión, su relación con Joana Sanz se vino al piso. En primer momento la modelo lo visitó, pero luego siguió con sus compromisos e incluso ¡permanece viajando.



La modelo publicó en su Instagram una carta en la que confirmaba su ruptura con el futbolista.



Ahora hay novedades. El programa 'Y ahora Sonsoles' ha emitido en exclusiva una carta que habría enviado Dani Alves a su expareja.



Antena 3 ha tenido acceso en exclusiva a la carta escrita de puño y letra del futbolista brasileño.

Joana Sanz y Dani Alves.

"Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos. En particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso. Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida", dice al comienzo la carta.



"Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos. Desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común. Nos acompañamos todos esos años. Fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte", agrega Alves.

Dani Alves y Joana Sanz.



"Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo".



Finalmente, Alves remata: "Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero".



