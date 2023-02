El futbolista Dani Alves permanece en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero por orden de una jueza, en espera de que se decida su futuro tras ser acusado por una joven de abuso sexual en una discoteca de Barcelona.

La jueza ordenó su encarcelamiento al apreciar un elevado riesgo de fuga del jugador, dada su capacidad económica, el hecho de que dispone de doble nacionalidad -española y brasileña- y la inexistencia de convenios de extradición entre España y su país de origen.



La defensa ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona su entrada en prisión preventiva, aduciendo que tal riesgo de fuga no existe -el futbolista acudió voluntariamente a los Mossos, que lo citaron a declarar cuando viajó de México a España para acudir al entierro de su suegra- y que las imágenes de las cámaras de seguridad desmienten la versión de la víctima.

Su esposa lo respalda

Joana Sanz y Dani Alves. Foto: Instagram Joana Sanz y Dani Alves

Luego de que se dijera en medios de prensa que su esposa, la modelo y empresaria Joana Sanz (nacida en España) le habría solicitado el divorcio, tras borrar todas las publicaciones junto al futbolista, este fin de semana hubo novedades.



Desde que Alves ingresó a prisión, por primera vez recibió la visita de su esposa, tal como revelan este domingo medios españoles que captaron su llegada a la cárcel.



Joana fue vista entrando al penal acompañada de Bruno Brasil, el chef amigo de Alves.

Luego de más de 50 minutos, la esposa de Alves dijo a su salida de la prisión: "No lo voy a dejar solo en el peor momento de su vida".



La modelo, en un breve encuentro con la prensa, confirmó que no hay divorcio y se mostró muy afectada ante las preguntas. Al ser consultada por cómo estaba el futbolista, dijo: "¿Ustedes qué creen?".



Joana, además, aseguró que Dani Alves no le ha negado ningún cara a cara en las últimas semanas.

