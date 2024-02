Dani Alves: esta fue la insólita reacción de Joana Sanz tras la condena de su ex

El futbolista brasileño Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un tribunal en Barcelona, que lo consideró culpable de haber agredido sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de esa ciudad española a finales de 2022. Frente a la noticia, la reacción de su ex, Joana Sanz, tiene pensando a más de uno. ¿Por qué?

Los jueces estimaron "acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación", indicó el tribunal en un comunicado, dos semanas después del final del juicio.

('Luis Díaz es mi peor pesadilla': la confesión de uno de sus compañeros en Liverpool)(Dayro Moreno anotó gol y se acerca al récord de Galván Rey: ¿a cuántos goles quedó?)

Duro...

Los magistrados le impusieron cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros (unos 162.000 dólares).

Hola, @pilar_llop, hola @PSOE. ¿Habéis leído ya la editorial de Canal Red y la sentencia condenatoria a Dani Alves? https://t.co/EphJn6X0jM pic.twitter.com/Im2JodEYwF — Scarlett 🔻 (@Scarlett_GJ) February 23, 2024

La Fiscalía, que dio credibilidad al relato de la denunciante desde el inicio de las investigaciones, pedía para él una pena de nueve años, mientras que su defensa solicitaba su absolución.

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves Foto: AFP

La abogada del exjugador del Barcelona anunció que recurrirá la sentencia. Como durante el juicio oral, celebrado entre el 5 y el 7 de febrero, Alves, de 40 años, fue conducido a la Audiencia de Barcelona en un furgón policial desde la prisión en la que lleva recluido 13 meses.



El jugador recibió la notificación junto a su abogada, que aseguró que el exlateral de la selección brasileña se encuentra "entero" tras conocer la pena.

¿Y Sanz?

Los medios de España se han encargado de seguirles la pista a los allegados del jugador y una de ellas es Joana Sanz, la modelo y ex del brasileño.

Facebook Twitter Linkedin

Joana Sanz. Foto: Instagram de Joana Sanz

“Ha estado pendiente de lo que sucedía con el brasileño, con altibajos públicos en los que su distanciamiento se ha contrapuesto a las muestras de amor que ha tenido en los últimos meses. Incuso durante todo este proceso vivió la trágica muerte de su madre: "No sabía nada hasta que lo hicieron público. Y así es como me he ido enterando de todo. Me quedé en shock. Y todo me parecía gravísimo", confesó alguna vez, según una nota que replicó el diario Marca.

Facebook Twitter Linkedin

Joana sanz. Foto: Instagram de Joana Sanz

Pues bien, mientras Alves recibía la condena, Sanz estaba en un lujoso chalé con impresionantes vistas de Maspalomas, que cuenta con piscina infinita, un espectacular jardín y una casa de ensueño que cuenta con ventanales de arriba a abajo.

Subió una historia en Instagram que dejó locos a propios y extraños, pues no esperaban que la modelo reaccionara de esta forma, con fotos de una piscina, copas, un rostro de no tristeza y un café en la mano.



(Gerard Piqué y Clara Chía: filtran una inédita imagen que los delata)



Deportes