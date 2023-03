El panorama para el futbolista brasileño Dani Alves es cada vez más complicado. El jugador está en la cárcel Brians 2 a la espera de un juicio en su contra, tras ser acusado de una agresión sexual a una joven de 23 años.

La defensa del jugador esperaba que al futbolista le dieran libertad provisional, pero la justicia negó la petición, al considerar que, por poderío económico, existía un “alto riesgo de fuga”.



Alves recibió un nuevo golpe esta semana: su esposa, la modelo española Joana Sanz, anunció que se separaba de él, tras casi ocho años de matrimonio.

Así anunció Joana Sanz su separación de Dani Alves



"Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", escribió Sanz en una carta en la que anuncia el rompimiento.



"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”, agregó.



“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forme de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble", concluyó.



La carta se conoció poco después de que Joana visitara a Dani Alves en la cárcel, el lunes pasado. Estuvo acompañada de Bruno, el amigo con el que el jugador estaba la noche del 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona, cuando ocurrió la supuesta agresión. Según versiones de prensa, no hubo contacto visual entre ellos

Joana Sanz Foto: Instagram: @joanasanz

Alves sintió mucho el anuncio de la ruptura. El programa Cuatro al día reveló que el brasileño tuvo una triste reacción a la carta de la que ahora es su exesposa.



Según esa versión, Alves permanece solo en su celda y no ha querido tener contacto con ningún otro recluso en la prisión. Cuatro al día agregó que el brasileño está “completamente hundido y muy nervioso”.



La justicia aún no ha fijado la fecha del juicio a Dani Alves. Se estima que, de ser declarado culpable, podría recibir una pena de 4 a 12 años de prisión.



