Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de la Ciudad Condal y su caso ha dado varios giros interesantes.

El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona.



Tras su detención, los Pumas UNAM despidieron al lateral derecho de 39 años, que fichó por el club mexicano en julio de 2022 para prepararse para el Mundial y el tema ha causado revuelo en el fútbol del mundo.



La abogada Ester García López, que defiende a la mujer que los denunció aseguró que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista, en una entrevista publicada por el portal brasileño UOL.



García subrayó que su cliente ha rechazado de forma "firme" y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia.



"Su frase fue: 'Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar'. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe", dijo la abogada.

Alves, al parecer, no encuentra una salida y sus abogados buscan afanosamente una solución al caso, aunque no se ve posible.

La oferta

Lo último que se sabe es que este lunes su apoderado presentará un recurso con el que intentará que el futbolista salga de la prisión.



Cristóbal Martell, uno de los más reputados abogados de Barcelona, según la periodista Mayka Navarro, Alves y su defensa buscan salir de la cárcel de forma provisional.



“Es difícil que salga, va a ser un recurso muy técnico que va a introducir novedades para el debate. Va a proponer todas las garantías para demostrar que la intención del denunciado no es salir de España, que el día del juicio estará presente en la sala y que no se va a mover de su casa si es que su mujer le deja entrar”, dijo Navarro.



Se asegura que con el objetivo de demostrar que irse de España no es una opción para él, sus abogados propondrán que Alves lleve una pulsera telemática, que le permita a la policía saber en qué lugar se encuentra.



Con ese instrumento, que emite señales como un GPS, el futbolista no puede romper la libertad condicional y es ubicado permanentemente.



Pero esa no es la única opción, pues se advierte que Alves y sus abogados plantearían la opción de tener ir al juzgado todos los días a firmar o que se le retire el pasaporte para evitar su salida del país.



