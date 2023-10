Dani Alves pierde respaldo de la madre de sus hijos: 'Para mí ha muerto'

El futbolista brasileño Dani Alves permanece en prisión por el caso de supuesto abuso sexual a una joven en una discoteca.



La situación del brasileño no mejora y por el contrario cada tanto tiene nuevos retrocesos.



Ahora, por cuenta de las declaraciones de Dinorah Santana, la primera mujer de Alves y madre de sus hijos, que estalló.



La mujer manifestó públicamente que le retiraba su apoyo a Dani Alves, al sentirse utilizada por él.

Dani Alves Foto: Antonio Lacerda. Efe

"Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he provocado escándalos…”, dijo en una entrevista para el programa Cuatro al día, donde se la ha podido escuchar muy enfadada.



Luego expresó que el apoyo que en un primer momento le dio a Alves fue dirigido. “Todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…’”.



Luego, agregó: “Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido”.



Santana se mudó a Barcelona con sus dos hijos en lo que ahora es visto como una posible estrategia de la defensa del jugador para demostrar el arraigo de este en la ciudad y así solicitar su excarcelación justificando que no existía el riesgo de fuga.



“Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron (libertad condicional). Y él desapareció. Fue así”, explica.



“Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida”, agrega sobre el jugador.

Poco a poco salen a la luz más detalles sobre el caso de Dani Alves Foto: Instagram



Mientras tanto, según otras versiones de prensa, el proceso de divorcio con Joana Sanz está paralizado.



Dani Alves se mantiene a la espera de que se ponga fecha para su juicio por un caso de agresión sexual que lo tiene en prisión en la cárcel Brians 2 de Barcelona tras ser denunciado por una joven de 23 años.



DEPORTES

