La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a dejar en libertad provisional al exjugador del Barça Dani Alves, como su defensa pidió la semana pasada, al considerar que persiste el riesgo de que el futbolista trate de huir para eludir la acción de la justicia.



Según han informado fuentes del ministerio público, la fiscal del caso ha presentado un informe ante el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona en el que mantiene que no han cambiado las circunstancias respecto al pasado 20 de enero, cuando

Alves entró en prisión acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton, por lo que se mantiene el riesgo de fuga.



El caso sigue, y este viernes salieron a a luz unas declaraciones de un periodista que tuvo acceso a los videos de la discoteca y contó lo que vio.

Todo en video

Dani Alves Foto: EFE/Antonio Lacerda

La defensa de Alves pidió la semana pasada a la jueza que lo investiga por la presunta violación que lo deje en libertad provisional, si es necesario bajo fianza, basándose en un informe pericial sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca que asegura lo exculpan.



En el escrito, los abogados del futbolista Cristóbal Martell y Arnau Xumetra argumentan que esas imágenes demostrarían que el acusado y la víctima estuvieron coqueteando antes de los hechos, bailando y bebiendo juntos, y que esta entró voluntariamente en el baño después de que lo hiciera Alves.



¿Pero qué es lo que se ve en el video? El periodista Nacho Abad, colaborador de En boca de todos, del medio Cuatro de España relató que hay aproximadamente 25 o 26 horas de grabaciones que tiene la magistrada sobre la mesa y desde diferentes ángulos.



Abad relata que en el vídeo se ve primero cómo “las chicas se ponen a bailar”. “Son tres, y en un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves”, dice. Él “habla con ellas (en un) ambiente distendido y sin violencia”.

El futbolista permanece en una prisión de Barcelona. Foto: Instagram: @danialves

El periodista sigue contando lo que vio a continuación: “Yo observo en esas imágenes cómo Alves le toca el culo a la chica”.



“¿sin su consentimiento?”, le preguntan. “Yo te digo que le toca el culo y su consentimiento está en su cabeza”, responde Abad.



Agrega que la reacción sería “apartarle y decirle ‘no me toques el culo’”. “Yo eso no lo veo... Le toca y ella le coge de la cintura a él”.



De acuerdo con Abad, ella “voluntariamente se va al baño unos segundos después. Sale primero Alves; después sale una de las amigas, y se ve cómo chocan las manos”.



Y finalmente, cuenta: “Ellos no hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga fuera, se ponen a hablar y se la ve a ella llorando. Aparecen los guardias de seguridad, y, al rato, son varias las personas que están allí, pasan por el lado Dani Alves y su amigo Bruno, y se van”.

El caso sigue

Tras recabar el posicionamiento de las partes, la magistrada instructora debe decidir ahora si accede a la petición de la defensa de Alves y lo deja en libertad provisional, con las medida cautelares que crea oportunas, una resolución que podrá ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona.



Alves presentó su petición de libertad tras declarar por segunda vez ante la magistrada instructora, en esta ocasión a petición propia, en una comparecencia el pasado 17 de abril.



El futbolista brasileño alegó ante la jueza que el sexo con la denunciante fue consentido y que mintió en su primera declaración para ocultar su infidelidad a su esposa. El pasado 21 de febrero la Audiencia de Barcelona ya rechazó esos mismos argumentos aducidos por la defensa en su recurso -basado en el arraigo y en las imágenes de las cámaras de seguridad- cuando decidió mantener en prisión preventiva al futbolista, al apreciar un "elevado" riesgo de fuga y estimar que los indicios que le inculpan son "severos" y "diversos".



DEPORTES CON EFE

