Dani Alves, acusado por una mujer de haberla violado en una discoteca en la noche del 30 de diciembre, fue trasladado este lunes a una prisión con módulos más pequeños cerca de Barcelona, para "garantizar la seguridad y la normal convivencia" en el centro, informaron fuentes penitenciarias.

Aunque se esperaba que su abogada presentara un 'habeas corpus', este lunes no llegó ningún recurso ante la juez del caso. De hecho, lo que se conoció fueron nuevas declaraciones de la denunciante, quien sería una joven de 23 años, según ha informado la prensa española.



“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, dijo la mujer en el nuevo contenido revelado por 'La Vanguardia', diario catalán, y citado por otros medios.



(Puede leer: Esposa de Dani Alves se desploma: desgarrador mensaje tras cambio de prisión).

'Tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza'

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: Instagram Dani Alves, iStock

La mujer que acusa a Dani Alves de violación aseguró que el jugador la encerró en el baño.



“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP”, recoge el medio español 'AS' que dijo la mujer sobre ese momento.



Luego, según ella, el jugador se sentó en el inodoro y la obligó a tener relaciones sexuales con él. “Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía”, se lee en el reporte del testimonio de la denunciante, según 'AS'.



“Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido”, añadió la denunciante.



El deportista también la habría tirado al suelo y la habría obligado a practicarle sexo oral. La mujer habría intentado resistir y por ello habría sido supuestamente agredida.



"Empezó a pegarme bofetadas", dijo la mujer.



Más adelante, Dani Alves la habría penetrado a la fuerza antes de que ambos abandonaran la cabina, según se lee en la denuncia.



“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, comentó la víctima, quien luego dijo que Alves le dijo que no podían salir al tiempo.



“Tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así”, concluyó la denunciante en su testimonio.

"Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular"



Esto recoge @elperiodico sobre la declaración de la denunciante de Dani Alves pic.twitter.com/0frbDV4x4X — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 23, 2023

Las contradicciones de Alves

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: Capturas de pantalla Instagram Dani Alves

Tras radicarse la denuncia en su contra el 2 de enero, Alves manifestó en charla con 'Antena 3', de España, que "nunca" había visto a la denunciante. Luego, según 'TV3', de Cataluña, Alves le aseguró a la jueza de su caso que la joven "se abalanzó" sobre él en el baño de la discoteca 'Sutton', y que su coincidencia en el lugar fue de escasos segundos. Sin embargo, conforme reveló el diario catalán El Periódico, Alves cambió de versión en su último testimonio ante la justicia y admitió haber tenido relaciones sexuales con la denunciante. No obstante, manifestó que fueron "consensuadas" y que no hubo abuso alguno.



En el último informe de 'El Periódico' también se cuenta que el "encuentro" que Alves habría medido en segundos realmente habría sido de quince minutos, según las cámaras del lugar.



En las grabaciones, que han sido analizadas por los testigos- entre los cuales estarían las amigas de la denunciante y el mesero que atendió al grupo en dicha ocasión- no habría coincidencias "ni con la versión que envió a la televisión para decir que la joven mentía y que se había encontrado con ella casualmente en el baño de los hechos, ni la que mantuvo en el Juzgado de Instrucción y que tampoco responde a la secuencia de hechos captada por las cámaras", reza el medio en cuestión.



Asimismo, según el reportero brasileño Marcelo Bechler, de TNT Sports, quien cita sin identificar a una fuente cercana a Alves, el lateral "inicialmente mintió porque está casado y trató de ocultar una infidelidad". De hecho, según Bechler, "la fuente trató a Joana Sanz (su esposa) como la 'ex mujer' de Daniel Alves". Motivo por el cual otros medios aseguran que se terminó su relación con la modelo española.

Más noticias de Deportes

DEPORTES