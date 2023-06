Dani Alves sigue a la espera de que se determine la fecha del comienzo de su juicio por una supuesta violación en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre pasado.

Alves está en la presión de Brians 2, allí lo envió una juez por la alta posibilidad de riesgo de fuga, pero sus abogados siguen trabajando en su defensa.



(Piqué incumple acuerdo de la custodia, Shakira estalla y tomará medidas drásticas)

(Piqué y Clara Chía: ‘nueva jugada’, pillados en el consulado de Colombia, el plan)





Se conoció que la supuesta víctima, la joven mujer, volvió a referirse a ese momento que vivió en la discoteca.



"Se me acercó y me dijo: '¿Es que no sabes quién soy?'. Y yo 'no'. Me dijo 'me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet”, relató la mujer.

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves es señalado de abusar sexualmente de una joven en España. Foto: EFE



Y prosiguió: “Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: '¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?' Pensé de todo en muy poco rato”.

Habló la prima

Lo último del caso con unas declaraciones de la prima de la supuesta víctima, con la que huinde más al brasileño.



"Estuvieron bailando. Ella me dijo que le estaba insistiendo en irse, que ella decía dónde y que él no respondía. Mi prima fue voluntariamente", dijo



Y agregó: "Ella creía que iban a hablar y yo le dije: 'Ve y zanja el asunto'. Le hice un gesto con la mano".



"Pasaron 15 o 20 minutos. Dani volvió primero. Ella tenía mala cara. Me dijo que le había mucho daño, que se había corrido dentro y que se quería ir", sentenció.

(Salvaje: hinchas invaden campo, se pelean y encierran a jugadores, caos, video)(Sebastián Villa: el nuevo video que lo tiene contra la pared por violencia de género)