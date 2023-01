El lateral derecho Dani Alves, que está siendo investigado por una denuncia de agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona, ​​se ha defendido y negado las acusaciones.



En una entrevista con un medio español, el jugador de Pumas, México, que estuvo en el Mundial de Qatar con la selección de Brasil, dijo que "estaba bailando" y dijo que no conocía a la mujer que lo denunció.



'No sé quién es esta señora'

Alves, con la camiseta de Pumas. Foto: EFE

“Quisiera negar todo. Sí, estaba en ese lugar, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Bailaba y disfrutaba sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esta señora. Nunca invadí un espacio. ¿Cómo voy a hacer esto con una mujer o una niña? No, por Dios", dijo Alves, quien agregó: -Basta (con el tema), porque ellos están sufriendo, especialmente mi gente.



Según el diario español 'ABC', la víctima denunció que, en una fiesta el 30 de diciembre, Daniel Alves la tocó sin permiso y luego metió la mano dentro de su ropa interior. Tras lo ocurrido, la víctima, asustada, habría advertido a sus amigos, quienes dispararon a los guardias de seguridad de la discoteca.



El vehículo también informó que nada más ser comunicados, los guardias de seguridad presentes activaron el protocolo del ayuntamiento contra agresiones y acoso sexual en espacios privados de ocio nocturno.



Cuando la víctima le contó a la policía lo sucedido, el diario informó que Daniel Alves ya se había ido del club. La policía catalana, por su parte, abrió una investigación por el caso.

