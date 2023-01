Dani Alves, el jugador con mayor cantidad de títulos en la historia del fútbol, ingresó el viernes a prisión preventiva en Barcelona (España) por cuenta de una fuerte denuncia por abuso sexual.

El futbolista brasileño, quien fue apartado del Pumas de México tras ser detenido, habría abusado de una joven, de 23 años, el pasado 30 de diciembre, en el baño de una discoteca en Barcelona, según se lee en la denuncia.



Aunque Alves había dicho que no conocía a la mujer que lo acusa, este domingo se supo que el jugador modificó su versión y aceptó haber tenido relaciones sexuales con ella. Eso sí, argumentando que no hubo abuso alguno.



Ahora, con dicha información sobre la mesa, Dinorah Santana, exesposa de Alves y madre de sus dos hijos adolescentes, decidió romper el silencio por la dura situación del hombre de la Selección Brasileña.



Y lo hizo de forma contundente.



(Lo último: Dani Alves: videos inéditos de discoteca lo comprometen por posible abuso sexual).

'Es una pesadilla'

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: Capturas de pantalla Instagram Dani Alves

"Dani jamás haría esto. Te lo digo porque le conozco desde hace 22 años y yo estuve casada con él 10. Me parece que es una pesadilla y que no está pasando", aseguró Santana, en diálogo con 'Telecinco'.



La mujer, con quien Alves contrajo matrimonio en 2008, también contó cómo están los dos hijos que tuvieron mientras estuvieron juntos.



"Es un shock para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal", se limitó a decir en charla con el medio en mención.



(Le recomendamos: Dani Alves: contradicciones que lo tienen arrinconado por supuesto abuso sexual).



Actualmente, Santana trabaja como agente de Alves. Según adelantó 'O Globo', se espera que se reúna con la abogada de Alves en España para poder coordinar los pasos a seguir en el caso.



"Él le dijo a su abogada que me llamase para solucionar las cosas más urgentes. La abogada dice que no puede contar nada. Me dijo que está trabajando en el caso. Y que necesita trabajar para ayudarlo a él, que no puede estar atendiendo a todo el mundo. Solo ella lo ha podido ver", contó Dinorah Santana.

Ex-esposa e sócia sai em defesa de Daniel Alves, preso na Espanha: "Jamais faria isso"



Dinorah Santana embarcou na sexta-feira à noite para Barcelona para acompanhar a situação do jogador, preso por agressão sexual➡️ https://t.co/rFN8KSN1IF pic.twitter.com/tt8rmdvgOz — ge (@geglobo) January 21, 2023

Más noticias de Deportes

DEPORTES