Dani Alves: Joana Sanz emitió el primer mensaje tras la sentencia de su ex

Ester García, abogada de la víctima de Dani Alves, ha anunciado este jueves su intención de recurrir la sentencia que ha condenado a cuatro años y medio de cárcel al futbolista por violación, y que impone una pena "mínima", aunque ha revelado que su clienta está satisfecha porque al fin la han creído.

García ha hecho estas declaraciones este jueves ante su despacho, donde ha comentado que "desde un punto de vista jurídico" la sentencia que impone al futbolista una pena "mínima" de cuatro años y medio de prisión "debería recurrirse", y ha señalado que su representada está contenta porque se han probado los hechos.



(Le recomendamos leer: Sorpresa en Fórmula 1: filtran posible reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes)

Lo nuevo

En el caso de que su clienta lo considere, García recurrirá la sentencia, entre otras cuestiones para que se revoque la atenuante de reparación del daño, que, a su juicio, no corresponde aplicar al condenado dado que "no ha habido ni un esfuerzo económico ni un esfuerzo moral" para resarcirla de los daños causados.



(También puede leer: 'Supermán' López volvió con un antiguo equipo: así prepara su regreso, video)

Facebook Twitter Linkedin

Joana Sanz y Dani Alves Foto: Instagram y Efe

La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 diciembre de 2022, forzando su voluntad "con uso de la violencia".

En la sentencia, notificada este jueves, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona condena por un delito de agresión sexual a Alves, que ya lleva poco más de un año en prisión preventiva, a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima, a la que deberá indemnizar con 150.000 euros.

Aparece Sanz

Los medios españoles han estado pendientes de las reacciones de la ex del jugador Joana Sanz, una modelo que por fin se pronunció tras la condena.

Facebook Twitter Linkedin

Sanz nació en Tenerife, España. Foto: Instagram: @danialves

"Sanz ha necesitado cuatro días para asumir esta condena y publicar un escrito en el que señala a la prensa como culpable de su salud mental. A la modelo canaria se le olvida que fue ella quien decidió dar entrevistas a distintos medios para explicar su versión y sentarse en '¡De viernes!', en directo, para hablar de cómo estaba viviendo toda esta situación y definir una agresión sexual como una "infidelidad", dijo Mundo Deportivo.



(Le recomendamos leer: ¿Otra amenaza en Colombia? Habría nuevo caso, jugador estudia salida del club)



"Tenerife sigue siendo difícil para mí… Fueron días muy tristes a pesar de que tengo muchas personas que me quieren allí. Me da tristeza no poder ir a tomarme un barraquito con mi madre o llevarla a la playa. No pude aguantar las lágrimas al sumergirme en el mar recordando sus ojos verdes pardo o su risa. Es extraño, pero tenía la sensación de que la corriente del mar me abrazaba", dice sanz.

Y agrega: "Pasé por Barcelona a besuquear a mis peludos, pero los medios de comunicación complican mucho mi paz mental. Me acorralan por fuera de mi casa y hasta se me cayó el teléfono al suelo rompiéndose la pantalla (gracias). Por lo que me fui a Madrid y pude ser un poquito feliz en medio de todo el caos. Gracias a las personas que me levantan del suelo y me recuerdan que no solo hay lágrimas de tristeza".



Por último, la modelo escribió: "Esta es mi segunda semana trabajando 'in a row', a algunos les molesta, pero ya saben esa frase de 'la que puede, puede; y la que no…' ¿Cómo es que sigue?".



(Le recomendamos leer: Otra tragedia en el atletismo mundial: muere campeón al desplomarse en la meta)

Más noticias