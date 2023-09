Dani Alves se encuentra detenido desde el 20 de enero, acusado de abusar sexualmente de una joven de 23 años en la discoteca Sutton, en Barcelona, mientras estaba casado con la española Joana Sanz.



La mujer que acusó a Dani Alves de violación aseguró que el jugador la encerró en el baño de la discoteca para abusar de ella: “Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía, insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido”, informó la víctima.

El futbolista permanece en una prisión de Barcelona. Foto: Instagram: @danialves

Joana Sanz revela la última carta de Dani Alves

El jugador brasileño no ha logrado resolver sus problemas judiciales en España, lleva más de nueve meses en prisión y está a la espera de conocer la sentencia de la justicia ibérica tras la grave denuncia de abuso sexual.



Una de las primeras personas que se mostró en contra de los actos del exfutbolista del Barcelona fue su exesposa Joana Sanz, quien decidió finalizar su relación amorosa a pesar de las negativas de Alves, que intenta reconquistar a la española.

Y es que en las últimas horas, la modelo española hizo una reveladora publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde desveló una carta de amor que le envió Dani Alves desde la cárcel.

Joana Sanz y Dani Alves Foto: Instagram y Efe

Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera

El brasileño de 40 años de edad no pierde la esperanza de recuperar a su exesposa y le dedicó un mensaje, utilizando los versos de la famosa canción ‘La flaca’ del grupo Jarabe de Palo.



"Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera", empezó escribiendo a mano Alves, que decoró la carta con varios corazones y la frase.



"Donde sea, como sea, lo que sea... Pero contigo a mi lado siempre. Te quiero", expresó el exjugador con su puño y letra.



Además, acompañó el mensaje con un particular dibujo de dos muñecos tomándose de la mano y decorado con un corazón en el medio de los dos.

Carta de Dani Alves Foto: Instagram: Joana Sanz

Sin embargo, esta no es la primera vez que Dani Alves le envía una carta a Joana Sanz, hace algunos meses la modelo exhibió un mensaje que le envió desde la cárcel declarando todo su amor.



"Sé que no te gusta la soledad y sé lo cuánto difícil es para ti todo eso, pero todo pasará y nos haremos fuertes juntos. Es increíble que siga teniendo mariposas cuando voy a verte, es increíble que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo... pero más increíble aún es saber que tú estás allí para corresponder a todo eso", escribió.

DEPORTES

