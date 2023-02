Dani Alves sigue pasa por un episodio de su vida bastante oscuro. Sus días los pasa en una de las celdas de la prisión de Brians 2, Centro Penitenciario situada en el municipio de San Esteban Sasroviras (Barcelona).



Sin embargo, un visitante a la prisión asegura que Alves está apartado en la cárcel porque “es un futbolista, una persona importante y está separado en la cárcel porque “es un caso importante y es un futbolista importante, y para que no haya problemas entre los presos”.



A Alves le acompañan al patio cuatro funcionarios que lo tienen escoltado y que lo tienen aparte y se encuentra solo, de acuerdo con las palabras del visitante, enfatizó en una entrevista que le concedió a Europa Press.



Durante el fin de semana, se conoció que Joana Sanz, la esposa del jugador, visitó por primera vez al futbolista en la cárcel, donde se encuentra desde hace 20 días.

Según informaron medios españoles, estuvo durante 50 minutos cara a cara con su pareja.



La situación de Alves es complicada. En su declaración, el brasileño indicó que la relación sexual que tuvo con la joven había sido consentida entre ambos y que cambió hasta en tres ocasiones su versión de lo ocurrido para ocultarle la infidelidad a su esposa.



Sus abogados buscan probar que la denunciante ingresó al tocador por su propia voluntad y no forzada por el futbolista.



Por otro lado, Leopoldo Silva, presidente de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, negó que su equipo haya solicitado una indemnización al brasileño por violar una cláusula de conducta en su contrato al ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona.



"No haré comentarios al respecto. No hemos solicitado nada, es un tema legal y no haremos más comentarios al respecto", dijo tajante el directivo, quien asistió al juego de su equipo ante el Atlas, en la quinta jornada del torneo Clausura 2023. Los Pumas despidieron a Dani Alves el pasado 20 de enero, el mismo día en el que el jugador fue detenido en Barcelona por la presunta violación de una joven en una discoteca de la ciudad catalana.



ELTIEMPO.COM