Las novelas, porque son dos, del futbolista brasileño Dani Alves están estancadas. Sigue en una cárcel de Barcelona a la espera de que le indique cuándo comenzará el juicio sobre la supuesta violación a una mujer en diciembre pasado.

De igual manera, hay otro capítulo en su vida, que es la relación que ha mantenido con Joana Sanz, su última esposa, que ha dado de qué hablar.



¿Qué pasa?

Una vez se conoció el problema de Alves, Sanz se mostró destrozada. En sus redes sociales comenzó a subir mensajes en los que se notaba la tristeza.



Además, por esos días, la cotizada modelo había perdido a su mamá, por lo que se le juntaron dos inmensos problemas.

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. Foto: Redes sociales



Sanz le pidió el divorcio a Alves, pero esto también se ha convertido en una pesadilla para ella, pues después de varias visitas a la cárcel, suyas y de su abogado, no hay acuerdo entre las partes.



Medios de España se pusieron a investigar qué es lo que pasa entre los dos y ya hay una conclusión.



“Joana Sanz tiene claro que sí se va a divorciar de Dani Alves. Se ha especulado con que, si se quiere divorciar, por qué no se han iniciado los trámites. Dani Alves no está aceptando las condiciones del divorcio. Está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo”, dicen en 'Así es la vida', de Telecinco.



