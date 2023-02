Muy lejos están esos días dorados en los cuales Dani Alves gozaba de la popularidad y el respeto por ser un jugador histórico y con muchos pergaminos.



Tan pronto se conoció la noticia de la acusación contra el futbolista brasileño por agresión sexual y posteriormente se dio la respectiva captura, el club mexicano Pumas, quien lo había presentado como a una de sus grandes contrataciones, tomó drásticas decisiones. Una de ellas fue cancelar el vínculo contractual de manera fulminante. Así lo informó Leopoldo Silva, presidente del club tan pronto se conoció la prisión preventiva en Barcelona.

Este jueves se conocieron nuevos detalles de la carta que el máximo dirigente del equipo mexicano le envió al representante de Alves, en el que además de comunicarle la decisión de cancelar el contrato, le exige una millonaria suma de dinero a modo de indemnización.



La cifra en mención la dio a conocer UOL Sporte, que destacó que el club reclama 5.000.000 de dólares por violar los términos de conducta que incluía el contrato.



El reclamo se ampara en una cláusula que penaliza a cualquier futbolista vinculado a casos de dopaje, "cualquier escándalo que se haga público" o "cualquier acto que sea considerado delito según la legislación del país en el que haya tenido lugar". El jugador, con la acusación que afronta, incumpliría el tercer punto.



El jugador está irremediablemente obligado a reembolsar al club el pago de la indemnización prevista en la cláusula decimoquinta del contrato, en el monto de 5 millones de dólares netos FACEBOOK

"Por incumplimientos muy graves del jugador, en los términos previstos en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del contrato, el jugador está irremediablemente obligado a reembolsar al club el pago de la indemnización prevista en la cláusula decimoquinta del contrato, en el monto de 5 millones de dólares netos, o sea, libres de todo impuesto o retención", argumenta el Club Universidad Nacional A. C., conocido popularmente como Pumas de la UNAM.



Si Alves no paga la indemnización, el club universitario podría recurrir a la FIFA: "Pumas se reserva el derecho de emprender todas y cada una de las acciones ante la FIFA y/o en cualquier otra jurisdicción pertinente y competente, para reclamar la indemnización, que fue acordada en los términos de la cláusula decimoquinta del contrato".



Como si fuera poco, Adidas, la firma alemana de ropa e implementos deportivos, que le patrocinaba, no le renovó el contrato que finalizó 30 días después del Mundial de Qatar.



En su breve paso por el club, Alves disputó 13 partidos. Su último encuentro fue el pasado 8 de enero.



