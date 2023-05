La joven que denunció por violación al exjugador del FC Barcelona Dani Alves ha pedido a la juez que lo mantenga en prisión, tras cuestionar la última versión del futbolista, que en su opinión contradice las pruebas biológicas y adolece de incongruencias.

Según han informado fuentes jurídicas, la abogada de la joven, Ester García, ha presentado un informe ante la titular del juzgado de instrucción número quince de Barcelona, que investiga la violación, en el que se opone a la petición de la defensa del futbolista para que lo deje en libertad, si es necesario con medidas cautelares.

(Diego Osorio exjugador de la Selección Colombia fue detenido por narcotráfico)(Piqué, pillado: un príncipe con nueva reina, ni Shakira, ni Clara Chía)

De gran ayuda



Tras recordar que el futbolista ha ofrecido ya varias versiones contradictorias sobre lo que sucedió el pasado 30 de diciembre de Barcelona en la discoteca Sutton de Barcelona, la abogada insiste en cuestionar también las explicaciones que dio el pasado 17 de abril ante la juez, ante la que pidió comparecer a petición propia.



En esa declaración, Alves adujo que había mantenido relaciones sexuales consentidas con la denunciante, por vía vaginal, y alegó que en su primer interrogatorio había mentido para ocultar su infidelidad ante su esposa.

Facebook Twitter Linkedin

Poco a poco salen a la luz más detalles sobre el caso de Dani Alves Foto: Instagram



No obstante, la acusación particular cree que esa nueva versión también incurre en contradicciones respecto a las pruebas que constan en el sumario, entre ellas la posición de las huellas dactilares detectadas, y recuerda que Alves cambió su relato para admitir la penetración vaginal solo cuando el resultado de los análisis de ADN detectó restos de su semen en las partes íntimas de la joven.

La jugada

Dinora, la primera esposa de Alves, ha viajado a Barceloca con sus hijos y su actual pareja.



La idea es que llega a España a buscarle colegio a sus hijos desde septiembre, mes en el que regresarán.



"La llegada de los hijos de Alves a Barcelona, Martell y su equipo, la aprovecharían para avalar el arraigo familiar y justificar que éste no se fugaría del país. Además, añadirían otras medidas como la imposición de una fianza y que le retirasen el pasaporte español y brasileño para garantizar que no huya", dice el Diario español As.



Y agrega: "Tanto la Fiscalía como la defensa de la víctima, Ester García, han mostrado su oposición a la petición de libertad de Dani Alves, pues aseguran que éste aprovecharía la libertad preventiva para escapar a Brasil".

(Video: Nápoles, azotada por la violencia, muertos y caos)(Murió Ana María, la gran ciclista que fue arrollada por una mezcladora en Bogotá)

Dani Alves ha ido reconstruyendo su relato en sucesivas ocasiones, vemos las diferentes versiones del jugador con @GemaPenalosa #HablandoClaro5M ▶https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/5RIJjzmIQW — Hablando Claro (@HablandoTVE) May 5, 2023



Deportes