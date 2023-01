El futbolista brasileño Dani Alves pasa sus días en la cárcel, en espera de que haya decisión judicial en su caso, tras ser denunciado por un joven de abuso sexual en una discoteca de Barcelona.

Desde el pasado 20 de enero el jugador fue enviado a prisión preventiva y sin fianza, mientras avanza la investigación. En ese tiempo, fue trasladado a una prisión de mayor seguridad, y se encuentra en un pabellón para implicados en delitos sexuales.

Alves jugó en la cárcel

La más reciente información sobre su presente en prisión indica que ya ha hechos conocidos, que uno de sus compañeros en la cárcel es un exguardaespaldas del exfutbolista Ronaldinho, y que incluso ya jugó un partido de fútbol.



El medio La Vanguardia de España reveló este domingo detalles de cómo transcurre la vida de Dani Alves. Aseguran, con fuentes oficiales y no oficiales, que Alves ya ha jugado su primer partido con los otros reclusos.



Esto sucedió, según el informe, el pasado jueves y la presencia del brasileño abrió una enorme expectativa en el patio de la prisión entre sus compañeros de presidio. Al parecer, todos querían verlo jugar.

Primeras palabras

Dani Alves.

El mismo medio asegura que el jugador ha hablado de su situación al interior de la cárcel.



“El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, fueron las palabras que aparentemente dijo a uno de sus compañeros.

Entre otros detalles revelados, se dice que el jugador se encuentra en estado de shock, sin comer -solo algunos bocados de fruta- y apenas unos sorbos de agua. Además se mantiene incomunicado, ya que le quitaron su teléfono y no recuerda los números de ninguno de sus seres queridos.



