Mientras el exjugador del Barça Dani Alves ha pedido a la jueza que lo investiga por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona que lo deje en libertad provisional, y ha insistido en que las imágenes de las cámaras de seguridad del reservado lo exculpan, su expareja, la modelo Joana Sanz, ha estado en escándalo en España luego de que besara a una amiga en una fiesta.



(Le puede interesar: Dani Alves: foto de la 'suite' privada en la discoteca, prueba clave en su caso)

Desde la ruptura con Alves, a la modelo se le ha visto en su trabajo y, también, en viajes, algunas fiestas, y celebraciones de cumpleaños de sus amigas.



Su más reciente salida causó escándalo, luego de que Sanz felicitó a su gran amiga, Sandra Tabarés, en el día de su cumpleaños, con un beso en la boca.



"Feliz cumpleaños, Sandra Tabarés. Te amo. Gracias por levantarme del suelo y llenarme de vitalidad de nuevo. Seguimos sumando momentos. En las duras y en las maduras”, escribió Sanz en sus redes. En un video, Sanz está bailando y al lado hay una foto en la que besa en la boca a su amiga.

Joana Sanz baila en Sutton, la discoteca en la que Dani Alves presuntamente violó a una joven



En el vídeo, se aprecia un sensual beso entre Joana Sanz y su amiga Sandra Tabarés en el mismo local en el que su exmarido presuntamente violó a una joven👉https://t.co/U81yuIMXna pic.twitter.com/xLUx97FHQD — La Vanguardia (@LaVanguardia) April 21, 2023

La respuesta de Sanz

La modelo asegura que tuvo que salir de Barcelona. Foto: Instagram: @joanasanz

Luego de que se generara gran escándalo en España por su beso, Joana Sanz reapareció en sus redes para dejar un mensaje contundente.



"Tengo derecho, ¿no? Tengo derecho de salir, de disfrutar, de seguir con mi vida, ya que yo no he hecho nada malo y mi vida continúa", escribió Sanz.



Sanz añadió que tomó la decisión de publicar las imágenes donde se le veía besándose con su amiga debido a que alguien más las había grabado y sabía que" se iban a adelantar" y que se generaría un escándalo mayor.



"El otro día publiqué el cumpleaños de mi amiga Sandra porque yo ya sabía que alguien por ahí se me quería adelantar publicando un vídeo disfrutando de su cumpleaños, como cualquier otra amiga haría", confesó la modelo.

¿Y Alves?

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. Foto: Redes sociales

Mientras tanto, la defensa del jugador, a quien la Audiencia de Barcelona ya denegó en febrero su primer pedido para quedar en libertad a la espera de juicio, afirma que

Alves "puede y quiere defenderse y no eludirá el proceso", de acuerdo a un comunicado emitido este jueves.



Para sus abogados, que aseguran basar su petición en la aportación de pruebas videográficas que confrontan el relato de la denunciante, el "riesgo de fuga es impensable" y proponen la posibilidad de que se le imponga una fianza y la retirada de sus dos pasaportes (español y brasileño).



Alves se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 20 de enero, por una causa abierta por un presunto delito de agresión sexual, que en España comprende la violación. Una joven le acusa de haberle violado en los baños del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre.



DEPORTES

