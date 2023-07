Dani Alves completó seis meses en prisión, tras la supuesta agresión sexual del pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. En medio de sus líos judiciales, el futbolista brasileño está en proceso de separación de su esposa, Joana Sanz.

“Es la misma mujer con la que me uní en matrimonio hace ocho años, seguimos casados y anhelo compartir toda mi vida junto a ella”, había dicho Dani Alves recientemente, en una entrevista con Mayka Navarro. Por eso, el anuncio del rompimiento fue una sorpresa.

Facebook Twitter Linkedin

Poco a poco salen a la luz más detalles sobre el caso de Dani Alves Foto: Instagram



Sanz ha mantenido silencio en las últimas semanas acerca de la situación del exjugador del Barcelona y el París Saint-Germain. Sin embargo, la modelo española, de 31 años, reapareció esta semana, cuando un equipo de la agencia Europa Press la abordó para hablar del tema.

Así fue el encuentro casual de Joana Sanz con periodistas



Joana evitó referirse a la situación que vive el brasileño. “Es mi vida privada. Entiendo que es su trabajo, pero prefiero mantenerlo privado”, dijo cuando fue abordada por los periodistas.



Tampoco quiso referirse a las recintes declaraciones de Dani Alves sobre su relación. “Yo no me involucro en eso”, insistió.

Joana Sanz responde a la duda de su divorcio con Dani Alves. Fuente: Europa Press pic.twitter.com/kDpVWyfCQI — Show España (@ShowEspana) July 21, 2023



El programa ‘Así es la vida’ del canal Telecinco, aseguró que el entorno de Dani Alves está poniendo obstáculos para llevar a cabo el proceso de divorcio.



“Joana Sanz tiene claro que sí se va a divorciar de Dani Alves. Se ha especulado con que, si se quiere divorciar, por qué no se han iniciado los trámites. Dani Alves no está aceptando las condiciones del divorcio. Está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo”, dice esa versión.



DEPORTES