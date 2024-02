Dani Alves: Joana Sanz se delata y publica por 'error' carta íntima del  jugador

La joven que acusa de violación a Dani Alves salió del baño de la discoteca Sutton llorando “desconsolada” y contando a sus amigas que el futbolista le había hecho “mucho daño”, pero inicialmente se resistía a denunciarlo mientras repetía: “Solo quiero irme a casa, no me van a creer”. Sin embargo, del todo no ha desaparecido su ex, Joana Sanz.

Así lo han relatado en la Audiencia de Barcelona, entre lágrimas, la prima y la amiga que acompañaban a la víctima en la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022, quienes han añadido que Alves tuvo una actitud “babosa” que las “incomodó”, ya que las toqueteó a ambas.

(Daniel Martínez se batió como león: ganó la última etapa de la Vuelta al Algarve)(Dani Alves está bajo estricto protocolo en cárcel de España para evitar desenlace fatal)

Lo que pasó

El exjugador del FC Barcelona Dani Alves se sienta desde hoy en el banquillo de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona en un juicio por agresión sexual en el que la Fiscalía pide para el futbolista nueve años de prisión y doce la acusación particular, ejercida por la víctima.

Facebook Twitter Linkedin

Joana Sanz y Dani Alves Foto: Instagram y Efe

Según ha testificado la amiga, cuando la víctima, de 23 años, salió del baño del reservado al que había entrado con Alves, no paraba de llorar “desconsolada” y “muy nerviosa”, por lo que pidió a ella y a su primas salir de la discoteca mientras insistía en que el futbolista le había hecho “mucho daño”.



La amiga ha añadido que la denunciante solo quería marcharse a su casa y que le costó “horrores” convencerla de que denunciara: “Solo repetía no me van a creer, no me van a creer”.

¿Por error?

Los días posteriores a los hechos, ha agregado, la joven permanecía en ‘shock’, todavía sin querer denunciar, y actualmente sigue sufriendo ansiedad, apenas sale de casa, se siente observada y ha perdido la “alegría” que la caracterizaba, ya que se vuelve obsesiva “con todo”.



Según ha relatado, la víctima y sus dos acompañantes accedieron a entrar en el reservado en el que estaba Alves con un amigo después de que este las invitara en dos ocasiones, a través de un camarero, a tomarse una copa con ellos en esa zona VIP de la discoteca Sutton, que cuenta con un pequeño baño privado.



Joana Sanz, la ex de Alves, fue protagonista en las últimas horas de un hecho curioso. Los medios españoles advierten que publicó por 'error' una carta que le escribió el futbolista desde la cárcel.

Facebook Twitter Linkedin

Joana Sanz. Foto: Instagram de Joana Sanz

El programa de Telecinco 'Fiesta' fue muy rápido y capturaron el mensaje. , "Rezo todos los días para poder volver a verte despertar. La nostalgia es no poder hacerlo ahora", dice la carta.



Minutos después, Sanz borró la publicación y escribió: "Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación, ¿tenéis activado un seguimiento de mi Instagram con notificaciones o algo?".



Y agregó: ""Si todo el mundo viera lo que yo subo para el grupo de mejores amigos... voy a dejar de subir cosas, no vaya a ser que...".

(Rayo Vallecano, con Falcao García, le daña el caminado al Real Madrid en la Liga)