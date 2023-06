El futbolista brasileño Dani Alves, en prisión provisional desde enero, defendió su inocencia y aseguró que las relaciones que mantuvo con la mujer que le acusa de violación fueron consentidas, en una entrevista con el diario La Vanguardia, la primera desde la cárcel.

"Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos", explicó Alves al diario desde la prisión a unos 40 km de Barcelona en la que ingresó a finales de enero.

El defensa brasileño Dani Alves y su esposa Joana Sanz en Londres. Foto: Facundo Arrizabalaga / EFE

En la extensa conversación, publicada la semana después de que la justicia rechazara otro recurso de su defensa, el exjugador del Barça o Pumas mexicano repitió que si cambió varias veces de versión, llegando a asegurar en un video que no conocía de nada a la denunciante, fue por intentar preservar su matrimonio.



"Tuve miedo de perder a Joana [su esposa, ndlr] y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando", explicó.

Lo deja mal parado

Joana Sanz, por su parte, habló de la situación de Alves, de lo que siente por esos días tras la relación.



"Paso totalmente, que Dani haga y deshaga todo lo que le apetezca. Yo no quiero saber nada que tenga que ver con Dani", dijo en 'El programa de Ana Rosa'.



Sanz está en México y desde allí revelaron que cuando se enteró de la entrevista señaló que le "importaba un carajo".

