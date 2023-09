Dani Alves sigue en una cárcel de Barcelona esperando que comience su juicio por presunta violación de una joven en el final del 2022, pero mientras tanto pasan cosas en su vida.

Joana Sanz, con la que estaba viviendo cuando estalló el escándalo, dio a conocer una carta que el futbolista le escribió desde su centro de reclusión.

(Luis Rubiales explotó contra el Tribunal Administrativo del Deporte)(Pimoz Roglic y Jonas Vingegaard: su equipo, salpicado por dopaje de un corredor)

Sentido escrito

Lo hizo aprovechando el concierto de Rauw Alejandro en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y en él se destacan frases de una canción de la estrella de la música.

Facebook Twitter Linkedin

la carta Foto: Instagram de Joana Sanz



"Por si acaso nunca volvemos hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voa' hacerme el fuerte. Yo no voy frontear. Aquí to' el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar. Aquí no hay no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar”, escribió Alves.



Y agregó: “Todos saben. Todos saben. Saben un carajo… hemos discutido. Me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme. Y qué pena las parejas ya no duran, duran poquito. Quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos. De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer”.



Sanz, en su Instagram, publicó la carta escrita a mano y en la que se ve claramente el mensaje del brasileño.



"Aprendí en toda esa locura que es mejor dos que uno... cuando uno cae, el otro lo levanta, cuando uno tiene frío, el otro lo calienta. Así somos nosotros. Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia, gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eres tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eres más de lo que pude soñar. Sé que no te gusta la soledad y sé lo cuánto difícil es para ti todo eso, pero todo pasará y nos haremos fuerte juntos. Es increíble que siga teniendo maripositas cuando voy a verte, es increíble que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo... pero más increíble aún es saber que tú estás allí para corresponder a todo eso.



Lo que sea, donde sea, como sea. Pero siempre contigo. Te amo para siempre".

El gesto ha sido de lo más aplaudido por parte de la mayoría de sus 'followers', que aseguran que "el amor todo lo puede". Otros, por el contrario, no comprenden cómo puede seguir al lado del futbolista a pesar de todo lo ocurrido.

(Video: Teófilo Gutiérrez pierde el filtro y encara a periodista en rueda de prensa)