Dani Alves: ¿Joana Sanz estaba embarazada cuando estalló el escándalo? Video

Dani Alves sigue esperando a que se llegue el día de su juicio tras ser acusado de presunta violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022.

El futbolista brasileño está en la cárcel y una vez estalló el escándalo su actual esposa, la modelo, Joana Sanz, se ha visto con múltiples mensajes en sus redes sociales.



(Le recomendamos leer: Barranquilla perderá la sede de los Juegos Panamericanos del 2027)

¿Será verdad?

Ya se cumplió un año del hecho y las informaciones sobre Alves y Sanz no dejan de aparecer. A diario se sabe algo.



Lo último es un video que salió a la luz pública y que se puede ver en el Instagram de la modelo que deja muchas preguntas en el aire.

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves está en una prisión de España. Foto: Instagram: Dani Alves / AFP

Sanz perdió a su mamá días antes de lo ocurrido con Alves, dos duros golpes en su vida, de los que no ha podido levantarse.



“Dos duros golpes que vivió Joana en tan solo unos días, dejándola completamente hundida y sometida a un acoso mediático brutal. Pero ahora un detalle filtrado en redes por la canaria hace sospechar que lo vivido con la detención del brasileño fue aún más duro de lo que imaginábamos. ¿Esperaba un hijo con Dani Alves cuando saltó el escándalo’” dijo la razón.es



(También puede leer: Rohan Dennis: los oscuros antecedentes del exciclista sospechoso de matar a su mujer)

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Y agregó: “Hace unos días, Joana compartió una fotografía junto a su madre con un emotivo mensaje: "Creo que lo que más me duele de este día es que no voy a volver a compartirlo contigo. Quedaron tantos recuerdos por construir que me frustró. A veces nos 'da palo' el momento reunión familiar sin pensar en lo afortunados que somos de tener esos momentos. Que la vida se nos pasa fugazmente y casi no nos detenemos a disfrutar de los nuestros. Todo es un 'debo' o un 'tengo' en vez de un 'quiero'. Quiero hacer más por mí y por lo que a mí me hace feliz, por lo que a mí me llena el corazoncito. Te extraño mamá, perdóname por no haber podido cumplir el ir a Disney con una personita a la que disfrazar. Volveré a encontrar mi camino, todo pasa". Pero lo que realmente llama la atención es el vídeo que añadió en el post con el rendía tributo a su madre”.

El video...

La publicación advierte que después de la foto hay un video de Sanz y su mamá en el que Joana le entregaba una caja con accesorios de bebé.



“Se ve como Joana regala una caja rosa a su madre en la que se pueden ver diferentes productos de bebés. La cosa va más allá. Acto seguido y con la emoción a flor de piel, la modelo muestra a su madre un test de embarazo, provocando el momento más emotivo de la grabación”, se dice.



Por lo anterior, es que salta la pregunta: ¿estaba embarazada cuando estalló el escándalo de Alves?

(Rafael Nadal puso fin a un año de calvario y volvió con todo)



Deportes

Más noticias relacionadas