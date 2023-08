Dani Alves compareció este miércoles ante una jueza de Barcelona que le notificó que irá a juicio por violación, una decisión a la que el futbolista brasileño no se opuso para no dilatar el proceso, informaron la justicia española y su defensa.

El exdefensor del Barça y de la selección brasileña estaba "citado" en un juzgado de Barcelona para recibir "la resolución que da por finalizada la fase de instrucción y que detalla los indicios que la magistrada instructora considera que, de las pruebas practicadas, hay contra él", informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado.

Alves, que lleva desde enero en la cárcel, mostró "su oposición" al enjuiciamiento, para el que no hay fecha, pero "ni él ni el resto de partes han pedido, ni informado de ningún otro aspecto", añadió el TSJCat.



"Joana Sanz, expareja de Alves, ha sido una de las personas que más se han visto afectadas por el ingreso en prisión del brasileño tras ser acusado presuntamente de agresión sexual", dijo el diario Marca de España.



Y agregó: "Incluso en un primer momento, el exfutbolista aseguró que no había confesado que había mantenido relaciones sexuales con la joven que le acusa por miedo a perder a su mujer".



Sanz ha reaccionado en sus redes sociales y dejó un mensaje que, todo indica, tiene a Alves como su destino.



"Sanz ha subido una imagen con una frase a Instagram que, a todas luces, parece ser una indirecta para el brasileño y con referencia a todo lo que ha tenido que vivir en los últimos meses. Se trata de una foto de Marilyn Monroe que ha compartido a través de sus historias de Instagram y en la que se puede leer "las mujeres quieren un hombre a quien admirar, no a quien educar"', dijo Marca.

