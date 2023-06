El futbolista Dani Alves pasa sus días en prisión en espera de que se defina su futuro en el caso de la acusación de abuso sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.



Mientras conoce el veredicto, Alves lleva su vida de preso, recibe pocas visitas, principalmente de sus familiares.



Su pareja Joana Sanz era su fortaleza, pero la situación del jugador ha puesto en crisis la relación al punto que se ha rumoreado con una ruptura. Sin embargo, Sans no ha dejado de visitarlo.



Sanz brindó su primera entrevista desde el encierro de Alves y aceptó hablar del tema de la detención.

Confesiones de Sanz

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. Foto: Redes sociales

En el anticipo de la entrevista hecha por el programa Vanitatis (de Antena 3) y que se publicará en su totalidad este martes, Joana aceptó responder unas 20 preguntas.



En uno de los testimonios difundidos previamente, Joana relata cómo son sus visitas a la cárcel de Brians II.



“Lo veo a través de un cristal y hablamos a través de un teléfono. No estamos solos. Son cabinas transparentes en las que, a los lados, tienes más personas que, si hablas un poco alto, te escuchan. Por eso me resulta violento y por eso, aún no hemos podido

hablar de las cosas serias que nos afectan. Aún no he podido ni insultarlo”, dijo.

El futbolista permanece en una prisión de Barcelona. Foto: Instagram: @danialves



El director de Vanitatis y colaborador del programa aseguró queSanz responde a otros interrogantes claves:



“Responde a si sigue enamorada de Dani Alves, si tiene intención de divorciarse, si ha iniciado sus trámites y si cree en la inocencia de su todavía marido”.



La semana pasada se conoció que la supuesta víctima volvió a referirse a ese momento que vivió en la discoteca.



"Se me acercó y me dijo: '¿Es que no sabes quién soy?'. Y yo 'no'. Me dijo 'me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet”, relató la mujer.



DEPORTES

