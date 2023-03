Dani Alves sigue en prisión en espera de que se resuelva su situación, tras la denuncia por abuso sexual. A diario surgen nuevas informaciones sobre su estado en prisión, en el centro de detención Brians 2. Ahora, por cuenta de la visita de su expareja, Joana Sanz.



Piqué deja de lado tema Shakira y rompe silencio sobre Dani Alves en prisión

Sanz estuvo el domingo en la prisión para ver al jugador, luego de la noticia sobre su ruptura.



La expareja del brasileño concedió una entrevista telefónica con El programa de Ana Rosa para da detalles de su visita a prisión.

La visita de Joana

Joana Sanz y Dani Alves. Foto: Instagram Joana Sanz / Dani Alves

Joana confirmó la ruptura con Alves después de haber publicado una extensa carta en sus redes sociales y aseguró que está “saliendo adelante”.



Joana Sanz visitó a Dani Alves en la cárcel, ¿cuál fue la razón?



También explicó que, a pesar de estar separados, “siempre que pueda lo voy a ir a ver para saber cómo está, cómo se encuentra y saber de él. Es una situación muy complicada”.



Ante los rumores acerca de si sus visitas tenían que ver con cuestiones económicas, Sanz aclaró “No tenemos que hablar absolutamente nada de dinero porque Dani y yo tenemos separación de bienes, no tenemos nada en común”.

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. Foto: Redes sociales

Además, reconoció que “la única vez que hablamos de dinero fue al inicio de toda esta situación. Yo estaba agobiada y a través de su abogado le pedí que me gestionara un apartamento en París adonde me iba a ir a trabajar... Nunca he necesitado nada de él, siempre cada uno hemos tenido nuestras cosas y nuestros trabajos. Nunca he querido dejar mi trabajo para vivir del suyo”.



La modelo no quiso despedirse sin deja runa frase certera sobre la situación que vivo su expareja. “Yo no lo voy a juzgar, para esto está la Justicia”.

La periodista que sostuvo la entrevista dejó su punto de vista tras el diálogo: “Lo que ella me transmite es que, pese a tener la decisión tomada de separarse, no quiere dejarlo solo como persona. Noté a una mujer muy sincera, que lo está pasando muy mal y que quiere empezar a vivir”.





