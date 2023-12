Dani Alves: Joana Sanz hizo escabrosa revelación de su vida

Joana Sanz la ha pasado mal en el 2023 tras la muerte de su mamá y el tremendo problema y acusación sobre su esposo, el futbolista Dani Alves, quien está en una cárcel de Barcelona acusado de posible violación a una joven hace casi un año.

La modelo ha revelado duras intimidades sobre esas situaciones que ha vivido en los últimos meses, luego de esos infortunados momentos complicados en su vida.

Muy fuerte...

Hace poco, Sanz habló fuerte y claro sobre lo que le pasó y hasta admitió que los momentos fueron tan duros que hasta pensó en quitarse la vida.



Alves, a finales de diciembre del 2022, tuvo una situación difícil. Una joven lo acusa de presunta violación, pues ella relata que en el baño del lugar él tuvo un encuentro sexual sin consentimiento.



Lo cierto es que Alves está encarcelado y a la espera de su juicio, mientras que Sanz ha entregado unas declaraciones explosivas.

Joana Sanz y Dani Alves Foto: Instagram y Efe

"A esto le sumamos que mi marido me falla en el momento más duro de mi vida, ya lo dije, tuve un intento porque no podía más", dijo.

Y agregó: “No cree en la monogamia. Las mujeres somos más sentimentales, si tenemos una mala etapa se soluciona. El hombre busca más una vía de escape rápida, necesita algo nuevo y algo fresco que les haga olvidarse de esa carga, ya sea laboral o de familia”.



La modelo ha seguido su vida normal, aunque en su interior estuviera destrozada, como dicen sus palabras.



Algunas veces lo ha visitado en la cárcel y al abandonarla ha hablado con los medios, pero sus mensajes no han sido tan claros.

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. Foto: Redes sociales

"Biológicamente, nosotras somos de familia y ellos de procrear. Me parece tristísimo, pero estoy haciendo un estudio de mercado este año. A mí con tal de que no me mientan, a mí que me sean sinceros, si te quieres ir de viaje y comerte a cinco, pues avísame, para que vayamos a la par. No me veas la cara de idiota después", sentenció.



