El brasileño Dani Alves sigue esperando la fecha del comienzo de su juicio, luego de la denuncia de una mujer que advierte que él la violó en una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022.

Alves se encuentra en la cárcel, poco tiene contacto con los demás presos, mientras que ex, la modelo, Joana Sanz, entregó unas declaraciones que levantaron roncha.

Palabras mayores



Sanz concedió una cita a la revista Vanitatis y estalló en el tema de Alves, el que la ha mantenido alerta en los últimos meses.



"Estoy mal, muy triste y asustada. Estoy yendo al psicólogo para que me ayude, porque si no, el cerebro dice ‘ciao’", dijo.



Y agregó: “Hemos estado juntos ocho años y yo no me quedo solo con esto, que ha roto nuestra relación como pareja. También me quedo con otras muchas cosas buenas que hemos vivido y compartido juntos. No le deseo el mal a nadie, y muchísimo menos a él”.



Mucho se ha hablado de la relación entre los dos. Se advierte que ella le pidió el divorcio, pero eso no está tan confirmado.



Sanz advirtió que "cree que Alves es inocente. Hasta donde yo sé, todavía no ha habido un juicio. No podemos condenarlo antes de que eso ocurra”, precisó.



Varias veces, la modelo escribió que pasaba momentos difíciles por la situación que vivía con Alves, pero ahora todo es distinto.



Por último, dijo: “Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave”.



