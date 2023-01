Dani Alves parece estar cada vez más comprometido en el caso que cursa en su contra por un supuesto abuso sexual perpetrado en la noche del 30 de diciembre, en Barcelona.

El futbolista brasileño fue trasladado el lunes a una prisión con módulos más pequeños cerca de Barcelona, para "garantizar la seguridad y la normal convivencia" en el centro, informaron fuentes penitenciarias.



Entretanto, mientras cobran eco las contradicciones que ha tenido el propio señalado en su testimonio, el diario catalán 'La Vanguardia, que ha tenido acceso al expediente del caso, revela que una de las amigas que acompañaban a la denunciante el día de los hechos señala que Alves también habría intentado abusar de ella.



Supuesto intento de abuso en la misma noche

Los tatuajes de Dani Alves. Foto: Instagram Dani Alves

Según el medio en cuestión, una amiga de la denunciante de Alves, con quien habría departido esa noche, aseguró que el brasileño "la estuvo manoseando con violencia y que le puso la mano en sus partes íntimas hasta que logró zafarse y alejarse".



Esa versión coincidiría con otras versiones de prensa, en la que se asegura que la joven que interpuso acciones legales habría dicho que Alves ya había "tocado" a sus amigas.

Dani Alves: videos inéditos de discoteca lo comprometen por posible abuso sexual.



🔴 Cada vez más comprometido: el contenido de las grabaciones contradice su versión. La noche habría sido distinta a como dice. Esto es lo que se conoce ► https://t.co/db9kDq1zIa pic.twitter.com/XWvwA5Z6XA — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 23, 2023

Las contradicciones de Alves

Dani Alves. Foto: Capturas de pantalla Instagram Dani Alves

Tras radicarse la denuncia en su contra el 2 de enero, Alves manifestó en charla con 'Antena 3', de España, que "nunca" había visto a la denunciante. Luego, según 'TV3', de Cataluña, Alves le aseguró a la jueza de su caso que la joven "se abalanzó" sobre él en el baño de la discoteca 'Sutton', y que su coincidencia en el lugar fue de escasos segundos. Sin embargo, conforme reveló el diario catalán El Periódico, Alves cambió de versión en su último testimonio ante la justicia y admitió haber tenido relaciones sexuales con la denunciante. No obstante, manifestó que fueron "consensuadas" y que no hubo abuso alguno.



En el último informe de 'El Periódico' también se cuenta que el "encuentro" que Alves habría medido en segundos realmente habría sido de quince minutos, según las cámaras del lugar.



En las grabaciones, que han sido analizadas por los testigos- entre los cuales estarían las amigas de la denunciante y el mesero que atendió al grupo en dicha ocasión- no habría coincidencias "ni con la versión que envió a la televisión para decir que la joven mentía y que se había encontrado con ella casualmente en el baño de los hechos, ni la que mantuvo en el Juzgado de Instrucción y que tampoco responde a la secuencia de hechos captada por las cámaras", reza el medio en cuestión.



Asimismo, según el reportero brasileño Marcelo Bechler, de TNT Sports, quien cita sin identificar a una fuente cercana a Alves, el lateral "inicialmente mintió porque está casado y trató de ocultar una infidelidad". De hecho, según Bechler, "la fuente trató a Joana Sanz (su esposa) como la 'ex mujer' de Daniel Alves". Motivo por el cual otros medios aseguran que se terminó su relación con la modelo española.



La mujer que acusa a Dani Alves de violación asegura que el jugador la encerró en el baño. Luego, el jugador se sentó en el inodoro y la obligó a tener relaciones sexuales con él. El deportista también la habría tirado al suelo y la habría obligado a practicarle sexo oral. La mujer habría intentado resistir y por ello habría sido supuestamente agredida. Más adelante, Dani Alves la habría penetrado a la fuerza antes de que ambos abandonaran la cabina, según se lee en la denuncia.

